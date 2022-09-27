https://ria.ru/20220927/avariya-1819714881.html

В Приморье завели дело на виновника аварии с туристическим автобусом

В Приморье завели дело на виновника аварии с туристическим автобусом - РИА Новости, 27.09.2022

В Приморье завели дело на виновника аварии с туристическим автобусом

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который предположительно спровоцировал ДТП с туристическим автобусом в Приморье с одним... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:32

2022-09-27T11:32

2022-09-27T11:46

туризм

происшествия

авто

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

туристы

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который предположительно спровоцировал ДТП с туристическим автобусом в Приморье с одним погибшим и восемью пострадавшими, сообщает во вторник пресс-служба СК РФ по Приморскому краю."Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — уточняют в пресс-службе.По версии следствия, фигурант выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. По уголовному делу назначены судебные экспертизы.ДТП на автодороге "Раздольное — Хасан" произошло 26 сентября. По данным полиции, водитель Toyota Hilux выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Toyota Coaster. В результате пассажирка Toyota Hilux от полученных травм скончалась на месте, она не была пристегнута ремнем безопасности. В автобусе находились 18 человек. Оба водителя, а также шесть пассажиров получили травмы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, авто, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, туристы, туризм, новости - туризм