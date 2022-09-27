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В Приморье завели дело на виновника аварии с туристическим автобусом - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220927/avariya-1819714881.html
В Приморье завели дело на виновника аварии с туристическим автобусом
В Приморье завели дело на виновника аварии с туристическим автобусом - РИА Новости, 27.09.2022
В Приморье завели дело на виновника аварии с туристическим автобусом
Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который предположительно спровоцировал ДТП с туристическим автобусом в Приморье с одним... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:32
2022-09-27T11:46
туризм
происшествия
авто
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
туристы
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который предположительно спровоцировал ДТП с туристическим автобусом в Приморье с одним погибшим и восемью пострадавшими, сообщает во вторник пресс-служба СК РФ по Приморскому краю."Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — уточняют в пресс-службе.По версии следствия, фигурант выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. По уголовному делу назначены судебные экспертизы.ДТП на автодороге "Раздольное — Хасан" произошло 26 сентября. По данным полиции, водитель Toyota Hilux выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Toyota Coaster. В результате пассажирка Toyota Hilux от полученных травм скончалась на месте, она не была пристегнута ремнем безопасности. В автобусе находились 18 человек. Оба водителя, а также шесть пассажиров получили травмы.
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происшествия, авто, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, туристы, туризм, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Авто, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, туристы, Туризм, Новости - Туризм
11:32 27.09.2022 (обновлено: 11:46 27.09.2022)
 
В Приморье завели дело на виновника аварии с туристическим автобусом

Следователи завели уголовное дело на виновника аварии с туристическим автобусом в Приморье

© Фото : ГУ МВД России по Приморскому краюДТП автомобиля Toyota Hilux с туристическим автобусом в Приморье
ДТП автомобиля Toyota Hilux с туристическим автобусом в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : ГУ МВД России по Приморскому краю
ДТП автомобиля Toyota Hilux с туристическим автобусом в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который предположительно спровоцировал ДТП с туристическим автобусом в Приморье с одним погибшим и восемью пострадавшими, сообщает во вторник пресс-служба СК РФ по Приморскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — уточняют в пресс-службе.
По версии следствия, фигурант выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. По уголовному делу назначены судебные экспертизы.
ДТП на автодороге "Раздольное — Хасан" произошло 26 сентября. По данным полиции, водитель Toyota Hilux выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Toyota Coaster. В результате пассажирка Toyota Hilux от полученных травм скончалась на месте, она не была пристегнута ремнем безопасности. В автобусе находились 18 человек. Оба водителя, а также шесть пассажиров получили травмы.
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