Рейтинг@Mail.ru
В Приморье попал в аварию туристический автобус - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220926/avariya-1819517897.html
В Приморье попал в аварию туристический автобус
В Приморье попал в аварию туристический автобус - РИА Новости, 26.09.2022
В Приморье попал в аварию туристический автобус
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля на трассе в Приморье, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:34
2022-09-26T14:34
туризм
происшествия
россия
гибдд мвд рф
владивосток
авто
дтп
авария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802049511_0:27:3356:1914_1920x0_80_0_0_6f83c0d6b7c8030065613b234828d23f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля на трассе в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону."В результате столкновения пассажирка Toyota Hilux от полученных травм скончалась на месте, она не была пристегнута ремнем безопасности. В автобусе находились 18 человек, включая водителя и экскурсовода, предварительно, четверо из них пострадали", — сказал собеседник агентства, добавив, что туристы выехали из Владивостока на морскую прогулку.По информации полиции, обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД и других ведомств, проводится проверка.Авария произошла на 71-м километре автодороги "Раздольное — Хасан" около 14 часов местного времени. По предварительным данным, 59-летний водитель Toyota Hilux, двигаясь со стороны поселка Славянка в направлении Раздольного, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Toyota Coaster.
https://ria.ru/20220925/kater-1819312945.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802049511_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_60d7034667828713f5628c05d70f4efe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, гибдд мвд рф, владивосток, авто, дтп, авария, туристы, туризм, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Россия, ГИБДД МВД РФ, Владивосток, Авто, ДТП, Авария, туристы, Туризм, Новости - Туризм
14:34 26.09.2022
 
В Приморье попал в аварию туристический автобус

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля на трассе в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.
"В результате столкновения пассажирка Toyota Hilux от полученных травм скончалась на месте, она не была пристегнута ремнем безопасности. В автобусе находились 18 человек, включая водителя и экскурсовода, предварительно, четверо из них пострадали", — сказал собеседник агентства, добавив, что туристы выехали из Владивостока на морскую прогулку.
По информации полиции, обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД и других ведомств, проводится проверка.
Авария произошла на 71-м километре автодороги "Раздольное — Хасан" около 14 часов местного времени. По предварительным данным, 59-летний водитель Toyota Hilux, двигаясь со стороны поселка Славянка в направлении Раздольного, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Toyota Coaster.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 13:04Туризм
В Карелии, где перевернулся катер с людьми, возбудили уголовное дело
 
ТуризмПроисшествияРоссияГИБДД МВД РФВладивостокАвтоДТПАвариятуристыТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала