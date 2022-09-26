https://ria.ru/20220926/avariya-1819517897.html

В Приморье попал в аварию туристический автобус

В Приморье попал в аварию туристический автобус - РИА Новости, 26.09.2022

В Приморье попал в аварию туристический автобус

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля на трассе в Приморье, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:34

2022-09-26T14:34

2022-09-26T14:34

туризм

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля на трассе в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону."В результате столкновения пассажирка Toyota Hilux от полученных травм скончалась на месте, она не была пристегнута ремнем безопасности. В автобусе находились 18 человек, включая водителя и экскурсовода, предварительно, четверо из них пострадали", — сказал собеседник агентства, добавив, что туристы выехали из Владивостока на морскую прогулку.По информации полиции, обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД и других ведомств, проводится проверка.Авария произошла на 71-м километре автодороги "Раздольное — Хасан" около 14 часов местного времени. По предварительным данным, 59-летний водитель Toyota Hilux, двигаясь со стороны поселка Славянка в направлении Раздольного, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Toyota Coaster.

https://ria.ru/20220925/kater-1819312945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, россия, гибдд мвд рф, владивосток, авто, дтп, авария, туристы, туризм, новости - туризм