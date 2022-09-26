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В Приморье попал в аварию туристический автобус
В Приморье попал в аварию туристический автобус - РИА Новости, 26.09.2022
В Приморье попал в аварию туристический автобус
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля на трассе в Приморье, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:34
2022-09-26T14:34
2022-09-26T14:34
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ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с участием туристического автобуса и легкового автомобиля на трассе в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону."В результате столкновения пассажирка Toyota Hilux от полученных травм скончалась на месте, она не была пристегнута ремнем безопасности. В автобусе находились 18 человек, включая водителя и экскурсовода, предварительно, четверо из них пострадали", — сказал собеседник агентства, добавив, что туристы выехали из Владивостока на морскую прогулку.По информации полиции, обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД и других ведомств, проводится проверка.Авария произошла на 71-м километре автодороги "Раздольное — Хасан" около 14 часов местного времени. По предварительным данным, 59-летний водитель Toyota Hilux, двигаясь со стороны поселка Славянка в направлении Раздольного, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Toyota Coaster.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, гибдд мвд рф, владивосток, авто, дтп, авария, туристы, туризм, новости - туризм
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В Приморье попал в аварию туристический автобус
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморье