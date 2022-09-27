https://ria.ru/20220927/aranovskiy-1819804806.html
КС прекратил полномочия судьи Арановского
КС прекратил полномочия судьи Арановского - РИА Новости, 27.09.2022
КС прекратил полномочия судьи Арановского
Конституционный суд России прекратил полномочия судьи Константина Арановского, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:02
2022-09-27T15:02
2022-09-27T17:30
политика
константин арановский
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Конституционный суд России прекратил полномочия судьи Константина Арановского, сообщила пресс-служба суда."Конституционный суд России рассмотрел личное заявление судьи КС России Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его", — говорится в сообщении.Как отмечается, с 27 сентября Арановский — судья КС России в отставке.В 2020 году большой резонанс вызвало заявление Арановского, назвавшего СССР "незаконно созданным государством" и отметившего, что Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. В КС России тогда сочли это личным мнением Арановского, отличным от точки зрения большинства судей КС.Согласно материалам на сайте КС России, Арановский был назначен судьей Конституционного суда России 3 марта 2010 года на заседании Совфеда по представлению Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента России.Арановский — заслуженный юрист России. Он является автором учебника "Государственное право зарубежных стран", а также научных работ по конституционному, муниципальному, избирательному праву России, государственному праву зарубежных стран и сравнительному правоведению.
https://ria.ru/20200218/1564904025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, константин арановский, конституционный суд рф
Политика, Константин Арановский, Конституционный суд РФ
15:02 27.09.2022 (обновлено: 17:30 27.09.2022)
КС прекратил полномочия судьи Арановского
КС прекратил полномочия судьи Константина Арановского по его заявлению об отставке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Конституционный суд России прекратил полномочия судьи Константина Арановского, сообщила пресс-служба суда.
"Конституционный суд России рассмотрел личное заявление судьи КС России Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его", — говорится в сообщении.
Как отмечается, с 27 сентября Арановский — судья КС России в отставке.
В 2020 году большой резонанс вызвало заявление Арановского, назвавшего СССР
"незаконно созданным государством" и отметившего, что Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. В КС России тогда сочли это личным мнением Арановского, отличным от точки зрения большинства судей КС.
Согласно материалам на сайте КС России, Арановский был назначен судьей Конституционного суда России 3 марта 2010 года на заседании Совфеда
по представлению Дмитрия Медведева
, который тогда занимал пост президента России.
Арановский — заслуженный юрист России. Он является автором учебника "Государственное право зарубежных стран", а также научных работ по конституционному, муниципальному, избирательному праву России, государственному праву зарубежных стран и сравнительному правоведению.