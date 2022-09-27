https://ria.ru/20220927/aranovskiy-1819804806.html

КС прекратил полномочия судьи Арановского

КС прекратил полномочия судьи Арановского - РИА Новости, 27.09.2022

КС прекратил полномочия судьи Арановского

Конституционный суд России прекратил полномочия судьи Константина Арановского, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:02

2022-09-27T15:02

2022-09-27T17:30

политика

константин арановский

конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Конституционный суд России прекратил полномочия судьи Константина Арановского, сообщила пресс-служба суда."Конституционный суд России рассмотрел личное заявление судьи КС России Константина Арановского об отставке до достижения им предельного возраста пребывания в соответствующей должности и удовлетворил его", — говорится в сообщении.Как отмечается, с 27 сентября Арановский — судья КС России в отставке.В 2020 году большой резонанс вызвало заявление Арановского, назвавшего СССР "незаконно созданным государством" и отметившего, что Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. В КС России тогда сочли это личным мнением Арановского, отличным от точки зрения большинства судей КС.Согласно материалам на сайте КС России, Арановский был назначен судьей Конституционного суда России 3 марта 2010 года на заседании Совфеда по представлению Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента России.Арановский — заслуженный юрист России. Он является автором учебника "Государственное право зарубежных стран", а также научных работ по конституционному, муниципальному, избирательному праву России, государственному праву зарубежных стран и сравнительному правоведению.

https://ria.ru/20200218/1564904025.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, константин арановский, конституционный суд рф