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В МАГАТЭ сообщили о двух взрывах рядом с каналом для подачи воды на ЗАЭС - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/aes-1819921886.html
В МАГАТЭ сообщили о двух взрывах рядом с каналом для подачи воды на ЗАЭС
В МАГАТЭ сообщили о двух взрывах рядом с каналом для подачи воды на ЗАЭС - РИА Новости, 27.09.2022
В МАГАТЭ сообщили о двух взрывах рядом с каналом для подачи воды на ЗАЭС
Два взрыва произошли во вторник утром рядом с каналом для подачи воды системы охлаждения Запорожской АЭС, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T20:51
2022-09-27T21:12
магатэ
в мире
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
энергодар
запорожская аэс
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Два взрыва произошли во вторник утром рядом с каналом для подачи воды системы охлаждения Запорожской АЭС, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ)."Сегодня в 8:00 два взрыва произошли возле канала, по которому вода из резервуара поступает на станцию для ее системы охлаждения, важнейшего элемента ядерной безопасности. Повреждений конструкций и оборудования станции нет, но разбиты окна машинного зала 2-го энергоблока, заявили эксперты МАГАТЭ. По словам старшего оперативного персонала ЗАЭС, причина взрывов в настоящее время неясна и расследуется, добавили эксперты агентства", - сообщило агентство.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20220926/zaes-1819469575.html
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магатэ, в мире, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Энергодар, Запорожская АЭС
20:51 27.09.2022 (обновлено: 21:12 27.09.2022)
 
В МАГАТЭ сообщили о двух взрывах рядом с каналом для подачи воды на ЗАЭС

В МАГАТЭ сообщили о двух взрывах рядом с каналом для подачи воды системы охлаждения ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Два взрыва произошли во вторник утром рядом с каналом для подачи воды системы охлаждения Запорожской АЭС, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Сегодня в 8:00 два взрыва произошли возле канала, по которому вода из резервуара поступает на станцию для ее системы охлаждения, важнейшего элемента ядерной безопасности. Повреждений конструкций и оборудования станции нет, но разбиты окна машинного зала 2-го энергоблока, заявили эксперты МАГАТЭ. По словам старшего оперативного персонала ЗАЭС, причина взрывов в настоящее время неясна и расследуется, добавили эксперты агентства", - сообщило агентство.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭВ миреРафаэль ГроссиЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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