https://ria.ru/20220927/aes-1819921886.html

В МАГАТЭ сообщили о двух взрывах рядом с каналом для подачи воды на ЗАЭС

В МАГАТЭ сообщили о двух взрывах рядом с каналом для подачи воды на ЗАЭС - РИА Новости, 27.09.2022

В МАГАТЭ сообщили о двух взрывах рядом с каналом для подачи воды на ЗАЭС

Два взрыва произошли во вторник утром рядом с каналом для подачи воды системы охлаждения Запорожской АЭС, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T20:51

2022-09-27T20:51

2022-09-27T21:12

магатэ

в мире

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

энергодар

запорожская аэс

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ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Два взрыва произошли во вторник утром рядом с каналом для подачи воды системы охлаждения Запорожской АЭС, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ)."Сегодня в 8:00 два взрыва произошли возле канала, по которому вода из резервуара поступает на станцию для ее системы охлаждения, важнейшего элемента ядерной безопасности. Повреждений конструкций и оборудования станции нет, но разбиты окна машинного зала 2-го энергоблока, заявили эксперты МАГАТЭ. По словам старшего оперативного персонала ЗАЭС, причина взрывов в настоящее время неясна и расследуется, добавили эксперты агентства", - сообщило агентство.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20220926/zaes-1819469575.html

https://ria.ru/20220921/zaes-1818563724.html

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магатэ, в мире, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс