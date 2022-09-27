20:51 27.09.2022 (обновлено: 21:12 27.09.2022)
В МАГАТЭ сообщили о двух взрывах рядом с каналом для подачи воды на ЗАЭС
В МАГАТЭ сообщили о двух взрывах рядом с каналом для подачи воды системы охлаждения ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 27 сен - РИА Новости. Два взрыва произошли во вторник утром рядом с каналом для подачи воды системы охлаждения Запорожской АЭС, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Сегодня в 8:00 два взрыва произошли возле канала, по которому вода из резервуара поступает на станцию для ее системы охлаждения, важнейшего элемента ядерной безопасности. Повреждений конструкций и оборудования станции нет, но разбиты окна машинного зала 2-го энергоблока, заявили эксперты МАГАТЭ. По словам старшего оперативного персонала ЗАЭС, причина взрывов в настоящее время неясна и расследуется, добавили эксперты агентства", - сообщило агентство.
26 сентября, 11:49Гросси заявил о начале переговоров о создании "зоны безопасности" ЗАЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.