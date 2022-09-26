https://ria.ru/20220926/zelenskiy-1819611360.html

Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 26.09.2022

Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:03

2022-09-26T18:03

2022-09-26T18:03

специальная военная операция на украине

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским и добиться устойчивого прекращения огня."Наша цель в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня", - сказал Эрдоган в своем заявлении нации после заседания кабмина в понедельник.Турецкий лидер также поблагодарил Путина и Зеленского за содействие в процессе обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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