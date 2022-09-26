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Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского
Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 26.09.2022
Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:03
2022-09-26T18:03
2022-09-26T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским и добиться устойчивого прекращения огня."Наша цель в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня", - сказал Эрдоган в своем заявлении нации после заседания кабмина в понедельник.Турецкий лидер также поблагодарил Путина и Зеленского за содействие в процессе обмена военнопленными между Москвой и Киевом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского
Эрдоган назвал своей целью в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского