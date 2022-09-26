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Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/zelenskiy-1819611360.html
Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского
Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 26.09.2022
Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:03
2022-09-26T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
владимир зеленский
турция
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским и добиться устойчивого прекращения огня."Наша цель в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня", - сказал Эрдоган в своем заявлении нации после заседания кабмина в понедельник.Турецкий лидер также поблагодарил Путина и Зеленского за содействие в процессе обмена военнопленными между Москвой и Киевом.
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Турция, Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:03 26.09.2022
 
Эрдоган вновь предложил организовать встречу Путина и Зеленского

Эрдоган назвал своей целью в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским и добиться устойчивого прекращения огня.
"Наша цель в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня", - сказал Эрдоган в своем заявлении нации после заседания кабмина в понедельник.
Турецкий лидер также поблагодарил Путина и Зеленского за содействие в процессе обмена военнопленными между Москвой и Киевом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийТурцияРоссияУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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