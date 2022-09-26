https://ria.ru/20220926/zaes-1819469575.html

Гросси заявил о начале переговоров о создании "зоны безопасности" ЗАЭС

Гросси заявил о начале переговоров о создании "зоны безопасности" ЗАЭС - РИА Новости, 26.09.2022

Гросси заявил о начале переговоров о создании "зоны безопасности" ЗАЭС

Переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС стартовали, будут продолжены на этой неделе, заявил, выступая на открытии 66-ой ежегодной сессии Генеральной РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:49

2022-09-26T11:49

2022-09-26T12:18

рафаэль гросси

магатэ

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энергодар

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ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС стартовали, будут продолжены на этой неделе, заявил, выступая на открытии 66-ой ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), глава агентства Рафаэль Гросси."На прошлой неделе у меня была возможность начать консультации с Украиной и Российской Федерацией о немедленном создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Это возможно, это должно быть сделано. Я готов продолжить эти консультации... на этой неделе. Таким образом мы можем защитить эту станцию", - заявил Гросси.Он назвал ситуацию в сфере безопасности вокруг ЗАЭС "неприемлемой", призвал приложить усилия для ее разрешения."Мы продолжаем эту работу, и я надеюсь держать вас в курсе и приносить... позитивные новости о хорошем развитии, в связи с чем мы создаём там (на ЗАЭС - ред) защитную зону", - добавил Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ежегодная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) открылась в понедельник в Вене. Мероприятие продлится до 30 сентября, в нем принимают участие представители 175 государств - членов МАГАТЭ, в повестке - ряд тем: от годового доклада за 2021 год и бюджета на 2023 год до перспектив активизации деятельности, связанной с ядерной наукой, технологиями и применениями, а также в области ядерной и физической безопасности и повышения эффективности и действенности гарантий агентства. Также будут "предметно рассмотрены проблемы ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий на Украине, а также гарантий на Ближнем Востоке и в КНДР", сообщили ранее в МАГАТЭ.Параллельно 27-28 сентября МАГАТЭ проведет ежегодный научный форум, посвященный в этот раз вопросам борьбы с онкологией.Генеральная конференция представителей всех государств - членов МАГАТЭ - главный руководящий орган организации, принимает решения в отношении программ и бюджета агентства, а также по другим вопросам, которые выносятся на рассмотрение Советом управляющих, генеральным директором или государствами-членами. Руководящими органами МАГАТЭ являются также Совет управляющих из 35 государств, руководящий практической деятельностью агентства, и секретариат, осуществляющий текущую работу (возглавляется генеральным директором). Генеральная конференция собирается ежегодно в Вене, Совет управляющих собирается пять раз в год, также в Вене.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является ведущей мировой межправительственной организацией по научно-техническому сотрудничеству в ядерной сфере. Его деятельность направлена на безопасное применение ядерной науки и технологий в мирных целях, способствует поддержанию международного мира и безопасности и достижению целей ООН в области устойчивого развития.

https://ria.ru/20220926/zaes-1819476691.html

https://ria.ru/20220921/aes-1818489093.html

https://ria.ru/20220922/zaes-1818651398.html

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