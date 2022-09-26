https://ria.ru/20220926/yavka-1819435287.html

Явка на референдумах за три дня превысила 76 процентов в ДНР и ЛНР

Явка на референдумах за три дня превысила 76 процентов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022

Явка на референдумах за три дня превысила 76 процентов в ДНР и ЛНР

Явка на референдуме в ДНР и ЛНР за три дня составила свыше 76 процентов, а в Херсонской и Запорожской областях — более 48 процентов, сообщил заместитель... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:09

2022-09-26T10:09

2022-09-26T11:15

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

общественная палата рф

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Явка на референдуме в ДНР и ЛНР за три дня составила свыше 76 процентов, а в Херсонской и Запорожской областях — более 48 процентов, сообщил заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты России Александр Холодов."В ЛНР явка 76,09 процента, в ДНР состояние на сегодня, за три дня, явка 77,12 процента. <...> Запорожская область отстает — там 51,55 процента. И в Херсонской области пока что не перевалило барьер в 50 процентов. <...> Там 48,91 процента", — сказал он на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра ОП России по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Позже глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова уже уточнила, что с учетом явки на зарубежных избирательных участках голосование можно считать состоявшимся, поскольку общая явка превысила необходимый порог в 50 процентов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/himars-1819426482.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, общественная палата рф