https://ria.ru/20220926/vybory-1819517419.html

Балицкий назвал сроки выборов в органы власти Запорожской области

Балицкий назвал сроки выборов в органы власти Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2022

Балицкий назвал сроки выборов в органы власти Запорожской области

Постоянные органы власти Запорожской области будут сформированы через выборы, которые планируется провести через год после решения о вхождении региона в состав... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:56

2022-09-26T13:56

2022-09-26T13:56

россия

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

евгений балицкий

владимир путин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Постоянные органы власти Запорожской области будут сформированы через выборы, которые планируется провести через год после решения о вхождении региона в состав России по итогам проходящего референдума, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий"Я как глава ВГА буду выполнять свои обязанности до момента проведения выборов. Выборы будут проходить через один год в случае признания Запорожской области субъектом РФ", - сказал Балицкий на встрече с иностранными наблюдателями в понедельник.Он уточнил, что на выборах должны быть определены как исполнительные органы власти, так и законодательные.Он отметил, что в случае, если руководство РФ поддержит выбор жителей региона, признав Запорожскую область субъектом страны, будет объявлен переходный период адаптации к российской нормативной базе. По оценке Балицкого, он будет сложным, в первую очередь из-за необходимости переоформить все документы и реестры.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.Общая явка за три дня голосования составила 51,55% с учетом голосования за рубежом, сообщила накануне журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819488860.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий, владимир путин