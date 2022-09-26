https://ria.ru/20220926/vybory-1819487068.html

Итоги выборов в Италии не повлияют на позицию ЕС по России, считает Косачев

Итоги выборов в Италии не повлияют на позицию ЕС по России, считает Косачев - РИА Новости, 26.09.2022

Итоги выборов в Италии не повлияют на позицию ЕС по России, считает Косачев

Выборы в Европе не повлияют на общую политику Евросоюза в отношении России, однако победа правоцентристов в Италии - это новый удар по либеральному монолиту... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:31

2022-09-26T12:31

2022-09-26T12:31

россия

константин косачев

италия

европа

совет федерации рф

евросоюз

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Выборы в Европе не повлияют на общую политику Евросоюза в отношении России, однако победа правоцентристов в Италии - это новый удар по либеральному монолиту евроимперии, считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев."В Италии предсказуемая сенсация: по итогам выборов в парламент победу одержала правоцентристская коалиция, в состав которой входят партии "Братья Италии" (главный победитель), "Лига" и "Вперед, Италия". Если все так и закончится, правые получат власть впервые со времен Второй мировой войны. Также впервые правительство может возглавить женщина", - написал политик в своем Telegram-канале.Говоря о возможных последствиях выборов для России, Косачев отметил, что "первый вывод, как ни странно, о том, что нам нужно перестать думать о последствиях любых локальных событий в Европе". По словам сенатора, "кто бы где ни победил, на общую политику ЕС это особо не повлияет <…>, тем более, что эту политику определяют на несколько тысяч километров дальше от европейских столиц"."Ни в отношении России, ни во внешней политике ЕС никаких переломов не будет, причем еще долгие годы", - уверен Косачев. Однако даже небольшой отход от черно-белого идеологического примитива дает шанс европейцам на внутренние реформы в будущем, без которых невозможно будет вернуться к нормальной политике во всех ключевых сферах – безопасности, энергетике, торговле, полагает он.Сенатор напомнил, что победители итальянских выборов уже дежурно присягнули на верность главной скрепе ЕС: "Во всем виновата Россия", - просто иначе нельзя". Однако все понимают, что избирателей волновали прежде всего внутренние проблемы, отметил он."Более важный итог выборов в Италии – новый удар по либеральному монолиту евроимперии. Парадоксально, но правые националистические партии сейчас дают шансы для сохранения демократии в ЕС. Тотальное единомыслие и неолиберальная идеологизация всего и вся, от культуры до внешней политики, объективно представляют собой гораздо большую угрозу Европе как пока еще демократической системе, чем победа правоцентристов в отдельных странах", - считает законодатель.Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД. На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.

https://ria.ru/20220926/vybory-1819480732.html

https://ria.ru/20220926/italiya-1819406808.html

https://ria.ru/20220926/italiya-1819406520.html

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россия, константин косачев, италия, европа, совет федерации рф, евросоюз