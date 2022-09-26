https://ria.ru/20220926/voyna-1819448910.html

Макей не исключил риска планетарной войны

Макей не исключил риска планетарной войны - РИА Новости, 26.09.2022

Макей не исключил риска планетарной войны

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости допустил возможность развязывания планетарной войны, если страны по-прежнему не будут друг друга... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:57

2022-09-26T10:57

2022-09-26T16:47

в мире

владимир макей

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белоруссия

оон

генеральная ассамблея оон

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости допустил возможность развязывания планетарной войны, если страны по-прежнему не будут друг друга слушать и слышать.Макей принимает участие в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Неделя проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.Говоря о своих впечатлениях от недели высокого уровня, он отметил, что заседания, выступления вызывают у него двоякое ощущение. Как полагает Макей, в дискуссиях "нет четкой нацеленности на то, чтобы определить приоритеты деятельности ООН и деятельности отдельных стран". "В первую очередь там сыплются упреки в адрес России, кто-то говорит о своих каких-то проблемах, но надо сейчас четко понимать, что для нас самое главное", - указал Министр.По его мнению, государствам "нужно задуматься о построении нового миропорядка, о сохранении нашей цивилизации". "А сейчас мы заняты какими-то мелкими в планетарном масштабе разборками. Да, они важны, но идут больше какие-то разборки между геополитическими игроками. Хотя эти геополитические игроки должны сесть за стол переговоров, как это было сразу после Второй мировой войны, и выработать на основе консенсуса взаимоприемлемые какие-то решения, может быть, даже и компромиссные", - заявил Макей.Пока такой готовности у стран нет, считает он. "Почему? В силу отсутствия политиков такого масштаба, каким был де Голль, каким был Аденауэр, Гельмут Коль. К сожалению, обмельчало политическое европейское поле, да и мировое", - заключил он.Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>

https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html

https://ria.ru/20220925/politika-1818961921.html

https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html

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Кирилл Волков

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