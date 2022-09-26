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Макей не исключил риска планетарной войны - РИА Новости, 26.09.2022
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Макей не исключил риска планетарной войны
Макей не исключил риска планетарной войны - РИА Новости, 26.09.2022
Макей не исключил риска планетарной войны
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости допустил возможность развязывания планетарной войны, если страны по-прежнему не будут друг друга... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:57
2022-09-26T16:47
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости допустил возможность развязывания планетарной войны, если страны по-прежнему не будут друг друга слушать и слышать.Макей принимает участие в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Неделя проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.Говоря о своих впечатлениях от недели высокого уровня, он отметил, что заседания, выступления вызывают у него двоякое ощущение. Как полагает Макей, в дискуссиях "нет четкой нацеленности на то, чтобы определить приоритеты деятельности ООН и деятельности отдельных стран". "В первую очередь там сыплются упреки в адрес России, кто-то говорит о своих каких-то проблемах, но надо сейчас четко понимать, что для нас самое главное", - указал Министр.По его мнению, государствам "нужно задуматься о построении нового миропорядка, о сохранении нашей цивилизации". "А сейчас мы заняты какими-то мелкими в планетарном масштабе разборками. Да, они важны, но идут больше какие-то разборки между геополитическими игроками. Хотя эти геополитические игроки должны сесть за стол переговоров, как это было сразу после Второй мировой войны, и выработать на основе консенсуса взаимоприемлемые какие-то решения, может быть, даже и компромиссные", - заявил Макей.Пока такой готовности у стран нет, считает он. "Почему? В силу отсутствия политиков такого масштаба, каким был де Голль, каким был Аденауэр, Гельмут Коль. К сожалению, обмельчало политическое европейское поле, да и мировое", - заключил он.Читайте полный текст интервью Владимира Макея &gt;&gt;
https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html
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в мире, владимир макей , мид белоруссии, белоруссия, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Владимир Макей , МИД Белоруссии, Белоруссия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
10:57 26.09.2022 (обновлено: 16:47 26.09.2022)
 
Макей не исключил риска планетарной войны

Макей допустил планетарную войну, если страны не научатся друг друга слушать и слышать

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости допустил возможность развязывания планетарной войны, если страны по-прежнему не будут друг друга слушать и слышать.
Макей принимает участие в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Неделя проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.
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Говоря о своих впечатлениях от недели высокого уровня, он отметил, что заседания, выступления вызывают у него двоякое ощущение. Как полагает Макей, в дискуссиях "нет четкой нацеленности на то, чтобы определить приоритеты деятельности ООН и деятельности отдельных стран". "В первую очередь там сыплются упреки в адрес России, кто-то говорит о своих каких-то проблемах, но надо сейчас четко понимать, что для нас самое главное", - указал Министр.
"Мы должны задуматься о том, что происходит, о том, что уровень конфронтации достиг небывалой высоты и это губительно для планеты. Если так дальше будет продолжаться, если мы не будем слушать и слышать друг друга, то это может привести к очень серьезным последствиям. В том числе нельзя исключать и планетарную войну", - подчеркнул он. Он призвал все государства прекратить обвинения в адрес друг друга и задуматься над теми шагами, которые нужно сделать в первую очередь, определить приоритеты.
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По его мнению, государствам "нужно задуматься о построении нового миропорядка, о сохранении нашей цивилизации". "А сейчас мы заняты какими-то мелкими в планетарном масштабе разборками. Да, они важны, но идут больше какие-то разборки между геополитическими игроками. Хотя эти геополитические игроки должны сесть за стол переговоров, как это было сразу после Второй мировой войны, и выработать на основе консенсуса взаимоприемлемые какие-то решения, может быть, даже и компромиссные", - заявил Макей.
Пока такой готовности у стран нет, считает он. "Почему? В силу отсутствия политиков такого масштаба, каким был де Голль, каким был Аденауэр, Гельмут Коль. К сожалению, обмельчало политическое европейское поле, да и мировое", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Владимира Макея >>
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