10:57 26.09.2022 (обновлено: 16:47 26.09.2022)
Макей не исключил риска планетарной войны
Макей допустил планетарную войну, если страны не научатся друг друга слушать и слышать
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости допустил возможность развязывания планетарной войны, если страны по-прежнему не будут друг друга слушать и слышать.
Макей принимает участие в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Неделя проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.
Говоря о своих впечатлениях от недели высокого уровня, он отметил, что заседания, выступления вызывают у него двоякое ощущение. Как полагает Макей, в дискуссиях "нет четкой нацеленности на то, чтобы определить приоритеты деятельности ООН и деятельности отдельных стран". "В первую очередь там сыплются упреки в адрес России, кто-то говорит о своих каких-то проблемах, но надо сейчас четко понимать, что для нас самое главное", - указал Министр.
"Мы должны задуматься о том, что происходит, о том, что уровень конфронтации достиг небывалой высоты и это губительно для планеты. Если так дальше будет продолжаться, если мы не будем слушать и слышать друг друга, то это может привести к очень серьезным последствиям. В том числе нельзя исключать и планетарную войну", - подчеркнул он. Он призвал все государства прекратить обвинения в адрес друг друга и задуматься над теми шагами, которые нужно сделать в первую очередь, определить приоритеты.
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По его мнению, государствам "нужно задуматься о построении нового миропорядка, о сохранении нашей цивилизации". "А сейчас мы заняты какими-то мелкими в планетарном масштабе разборками. Да, они важны, но идут больше какие-то разборки между геополитическими игроками. Хотя эти геополитические игроки должны сесть за стол переговоров, как это было сразу после Второй мировой войны, и выработать на основе консенсуса взаимоприемлемые какие-то решения, может быть, даже и компромиссные", - заявил Макей.
Пока такой готовности у стран нет, считает он. "Почему? В силу отсутствия политиков такого масштаба, каким был де Голль, каким был Аденауэр, Гельмут Коль. К сожалению, обмельчало политическое европейское поле, да и мировое", - заключил он.