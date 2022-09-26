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Воробьев: работа военкоматов Подмосковья ведется в рамках озвученных мер
Воробьев: работа военкоматов Подмосковья ведется в рамках озвученных мер - РИА Новости, 26.09.2022
Воробьев: работа военкоматов Подмосковья ведется в рамках озвученных мер
Работа военкоматов Московской области по мобилизации населения ведется в рамках озвученных мер, сообщил на заседании правительства региона в понедельник глава... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:29
2022-09-26T12:29
2022-09-26T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОГОРСК, 26 сен – РИА Новости. Работа военкоматов Московской области по мобилизации населения ведется в рамках озвученных мер, сообщил на заседании правительства региона в понедельник глава Подмосковья Андрей Воробьев.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Это, пожалуй сейчас самая важная и ответственная работа, которую мы выполняем с военными комиссариатами. У нас 30 военкоматов и соответственно вместе с муниципальными штабами мы ведем работу в рамках тех мер и критериев, которые были заявлены и нашим президентом, и министром обороны Российской Федерации", - сказал Воробьев
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, частичная мобилизация в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Частичная мобилизация в России