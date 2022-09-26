https://ria.ru/20220926/voenkomaty-1819485807.html

Воробьев: работа военкоматов Подмосковья ведется в рамках озвученных мер

Воробьев: работа военкоматов Подмосковья ведется в рамках озвученных мер - РИА Новости, 26.09.2022

Воробьев: работа военкоматов Подмосковья ведется в рамках озвученных мер

Работа военкоматов Московской области по мобилизации населения ведется в рамках озвученных мер, сообщил на заседании правительства региона в понедельник глава... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:29

2022-09-26T12:29

2022-09-26T12:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003231_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_490ac588b6a72e27b88881bfb88391ae.jpg

КРАСНОГОРСК, 26 сен – РИА Новости. Работа военкоматов Московской области по мобилизации населения ведется в рамках озвученных мер, сообщил на заседании правительства региона в понедельник глава Подмосковья Андрей Воробьев.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Это, пожалуй сейчас самая важная и ответственная работа, которую мы выполняем с военными комиссариатами. У нас 30 военкоматов и соответственно вместе с муниципальными штабами мы ведем работу в рамках тех мер и критериев, которые были заявлены и нашим президентом, и министром обороны Российской Федерации", - сказал Воробьев

https://ria.ru/20220921/obespechenie-1818462119.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, частичная мобилизация в россии