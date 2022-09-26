https://ria.ru/20220926/ulitsa-1819642953.html
Слуцкий сообщил, что в Москве появится улица имени Жириновского
Слуцкий сообщил, что в Москве появится улица имени Жириновского - РИА Новости, 26.09.2022
Слуцкий сообщил, что в Москве появится улица имени Жириновского
Улица имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского появится на западе Москвы, об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:06
2022-09-26T20:06
2022-09-26T20:15
москва
общество
владимир жириновский
леонид слуцкий (тренер)
лдпр
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Улица имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского появится на западе Москвы, об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий."Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, постановление о присвоении улице имени подписано мэром столицы Сереем Собяниным."ЛДПР благодарит и выражает огромную признательность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя партии Владимира Жириновского", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20220823/dugina-1811498576.html
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москва, общество, владимир жириновский, леонид слуцкий (тренер), лдпр
Москва, Общество, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (Тренер), ЛДПР
20:06 26.09.2022 (обновлено: 20:15 26.09.2022)
Слуцкий сообщил, что в Москве появится улица имени Жириновского
Слуцкий сообщил, что на западе Москвы появится улица имени Жириновского