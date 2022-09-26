https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html

"Это все изменит". Чем Евросоюз и НАТО помогут Киеву

"Это все изменит". Чем Евросоюз и НАТО помогут Киеву - РИА Новости, 26.09.2022

"Это все изменит". Чем Евросоюз и НАТО помогут Киеву

Украина хочет заручиться беспрецедентной поддержкой НАТО и Евросоюза, которые должны фактически взять ее на полное обеспечение и выстроить мощную систему... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:00

2022-09-26T08:00

2022-09-26T08:11

жозеп боррель

сергей марченко

виктор орбан

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Украина хочет заручиться беспрецедентной поддержкой НАТО и Евросоюза, которые должны фактически взять ее на полное обеспечение и выстроить мощную систему безопасности. Далеко не все в западных странах с этим согласны, но политические элиты никого не слушают. Как долго Брюссель и Вашингтон готовы помогать Киеву — в материале РИА Новости.Европейская солидарностьГлава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может создать миссию по оказанию военной помощи Украине — решение примут на следующем Совете министров иностранных дел ЕС в октябре. Перед этим европейцы должны согласовать с Киевом, что именно он хочет получить.С инициативой по созданию миссии ранее выступили главы МИД Франции, Польши и Германии. В совместном заявлении они отметили, что одних только поставок военного оборудования недостаточно — технику нужно обслуживать, ремонтировать, обучать ею пользоваться. Между тем украинских военных уже давно тренируют в западных лагерях. Например, в Великобритании, по данным СМИ, армейскую подготовку успешно завершили около пяти тысяч человек.Кроме того, власти Евросоюза выделили Киеву пять миллиардов евро в рамках макрофинансовой помощи. В октябре согласуют перевод еще на три миллиарда. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, стране ежемесячно требуется до пяти миллиардов иностранных вливаний, чтобы поддерживать экономику на плаву. По-другому государство не справится с обязательствами перед населением. При этом на оборонные нужды идут отдельные транши.Часть европейцев хочет прекратить помогать Украине, признал Боррель. Он предложил бороться с такими настроениями и подчеркнул: завершить российско-украинский конфликт можно только на поле боя. "Дипломатия застряла", — заявил чиновник. Причем, по его словам, только Украина должна решать, на каких условиях все закончится, поэтому ей нужно оказывать помощь столько времени, сколько она требует.Напомним, в начале сентября в нескольких странах Евросоюза прошли массовые акции протеста против военного снабжения Украины. В частности, 3 сентября в Праге около 70 тысяч человек выступили за нейтралитет Чехии в российско-украинском противостоянии. В свою очередь, президент Венгрии Виктор Орбан считает, что, если бы не поддержка Запада, спецоперация России была бы локальным конфликтом.Североатлантическая помощьПомимо переговоров с Евросоюзом, Киев развивает сотрудничество с НАТО. Так, 13 сентября обнародовали проект международного договора, по которому Украина должна получить беспрецедентные гарантии безопасности от военного блока. Обязательства предоставят в первую очередь США, Великобритания, Германия, Франция и Турция. Совместными усилиями они укрепят украинскую армию так, чтобы она смогла противостоять России.Прежде всего речь идет о многолетних и стабильных инвестициях в украинский ВПК. Западные союзники также должны передавать Киеву крупные партии оружия и разведданные, постоянно тренировать ВСУ. Причем страны НАТО будут не просто поставлять отдельные типы вооружений, а выстроят всеобъемлющую систему противоракетной обороны и кибербезопасности.Ничего подобного прежде не было. В Киеве это понимают, поэтому подчеркивают, что проект договора, который уже одобрил генсек НАТО Йенс Столтенберг, заложит основы нового порядка безопасности в Европе. Тем временем замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, наоборот, уверен, что реализация такой инициативы станет прологом к Третьей мировой войне. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: гарантировать Украине безопасность могут только ее собственные власти, которым для этого надо осознать безвыходность сложившейся ситуации.Как бы то ни было, договор о гарантиях еще на стадии обсуждения, а НАТО уже получила запрос на предоставление комплектов зимней одежды и палаток для 200 тысяч солдат ВСУ. Параллельно с этим "Укроборонпром" объявил, что страны альянса согласны построить в республике два завода по производству боеприпасов. Кроме того, украинские СМИ ожидают, что до конца 2022-го начнет работать программа ленд-лиза.На пределе возможностейЭксперты считают, что Запад может поддерживать Украину еще очень долго. "США решили не жалеть патронов и украинцев. Киев продолжит получать всестороннюю помощь от партнеров, но полноценно к боевым действиям они не присоединятся. Самый острый вопрос — поставки ракет дальнего действия. Для Москвы здесь проходит красная линия, пересечение которой способно привести к началу военного столкновения России и НАТО", — говорит замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.При этом, добавляет он, не стоит пока рассчитывать на европейцев, выступающих против помощи Украине. По словам эксперта, в ЕС не хватает сильных лидеров, все влиятельные фигуры — под жестким давлением США.Политолог Александр Дудчак полагает, что Запад будет поддерживать украинскую республику до последних дней ее существования, чтобы тем самым вредить России. "США и Евросоюз выдают Украину за суверенное государство, которому они якобы помогают отстаивать целостность и независимость. Хотя ни того, ни другого давно нет", — уверен Дудчак.Вместе с тем он отмечает болезненную реакцию лидеров Евросоюза на несогласных с проукраинской политикой. "Многие рядовые европейцы против поддержки неонацистов на Украине и за восстановление партнерских отношений с Россией. Такие люди есть даже в абсолютно русофобской Польше. Но низовые протесты, как правило, остаются без внимания, — говорит политолог. — Зато власти Венгрии, которые не хотят снабжать Украину, оказались в опале. Будапешту даже грозят исключением из Евросоюза и лишением финансирования на общую сумму до 30 миллиардов евро".Впрочем, все это никак не может повлиять на решимость Москвы достигнуть целей спецоперации. Причем объявленная 21 сентября частичная мобилизация, по мнению экспертов, должна значительно ускорить этот процесс.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810529085.html

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жозеп боррель, сергей марченко, виктор орбан, украина, россия, киев, нато, вооруженные силы украины, евросоюз, политика