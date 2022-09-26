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Тульский губернатор поблагодарил тех, кто добровольно приходит в военкоматы
Тульский губернатор поблагодарил тех, кто добровольно приходит в военкоматы - РИА Новости, 26.09.2022
Тульский губернатор поблагодарил тех, кто добровольно приходит в военкоматы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил тех, кто "с чувством долга и пониманием своей ответственности за будущее страны" приходит в военкоматы,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T23:57
2022-09-26T23:57
2022-09-26T23:57
алексей дюмин
россия
тульская область
частичная мобилизация в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил тех, кто "с чувством долга и пониманием своей ответственности за будущее страны" приходит в военкоматы, сообщает правительство региона.Сообщается, что в понедельник в регионе обсудили ход частичной мобилизации."Хочу поблагодарить всех жителей региона, которые с чувством долга и пониманием своей ответственности за будущее страны приходят в военкоматы. В нынешней ситуации мы не можем оставаться в стороне", - сказал Алексей Дюмин.Губернатор поручил позаботиться о семьях мобилизованных, помочь им в решении возникающих вопросов.Также на заседании Алексей Дюмин потребовал не допустить ошибок в решениях муниципальных призывных комиссий при частичной мобилизации, информирует областное правительство."А в случае, если они (ошибки) все-таки произошли, необходимо оперативно их исправлять! Каждый случай будет детально разобран. Если неправомерность решений призывной комиссии будет подтверждена, гражданин должен быть возвращен", - подчеркнул Алексей Дюмин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/rostov-1819663870.html
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алексей дюмин, россия, тульская область, частичная мобилизация в россии
Алексей Дюмин, Россия, Тульская область, Частичная мобилизация в России
Тульский губернатор поблагодарил тех, кто добровольно приходит в военкоматы
Губернатор Тульской области Дюмин поблагодарил тех, кто добровольно приходит в военкоматы
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен - РИА Новости.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил тех, кто "с чувством долга и пониманием своей ответственности за будущее страны" приходит в военкоматы, сообщает
правительство региона.
Сообщается, что в понедельник в регионе обсудили ход частичной мобилизации.
"Хочу поблагодарить всех жителей региона, которые с чувством долга и пониманием своей ответственности за будущее страны приходят в военкоматы. В нынешней ситуации мы не можем оставаться в стороне", - сказал Алексей Дюмин.
Губернатор поручил позаботиться о семьях мобилизованных, помочь им в решении возникающих вопросов.
Также на заседании Алексей Дюмин потребовал не допустить ошибок в решениях муниципальных призывных комиссий при частичной мобилизации, информирует областное правительство.
"А в случае, если они (ошибки) все-таки произошли, необходимо оперативно их исправлять! Каждый случай будет детально разобран. Если неправомерность решений призывной комиссии будет подтверждена, гражданин должен быть возвращен", - подчеркнул Алексей Дюмин.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.