https://ria.ru/20220926/tula-1819668471.html

Тульский губернатор поблагодарил тех, кто добровольно приходит в военкоматы

Тульский губернатор поблагодарил тех, кто добровольно приходит в военкоматы - РИА Новости, 26.09.2022

Тульский губернатор поблагодарил тех, кто добровольно приходит в военкоматы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил тех, кто "с чувством долга и пониманием своей ответственности за будущее страны" приходит в военкоматы,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T23:57

2022-09-26T23:57

2022-09-26T23:57

алексей дюмин

россия

тульская область

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771085060_0:50:968:595_1920x0_80_0_0_9163ab4fd908a521dc634a101be77b10.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил тех, кто "с чувством долга и пониманием своей ответственности за будущее страны" приходит в военкоматы, сообщает правительство региона.Сообщается, что в понедельник в регионе обсудили ход частичной мобилизации."Хочу поблагодарить всех жителей региона, которые с чувством долга и пониманием своей ответственности за будущее страны приходят в военкоматы. В нынешней ситуации мы не можем оставаться в стороне", - сказал Алексей Дюмин.Губернатор поручил позаботиться о семьях мобилизованных, помочь им в решении возникающих вопросов.Также на заседании Алексей Дюмин потребовал не допустить ошибок в решениях муниципальных призывных комиссий при частичной мобилизации, информирует областное правительство."А в случае, если они (ошибки) все-таки произошли, необходимо оперативно их исправлять! Каждый случай будет детально разобран. Если неправомерность решений призывной комиссии будет подтверждена, гражданин должен быть возвращен", - подчеркнул Алексей Дюмин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/rostov-1819663870.html

https://ria.ru/20220926/dobrovoltsy-1819630005.html

россия

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей дюмин, россия, тульская область, частичная мобилизация в россии