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В Ленинградской области суд изучит секретные документы о деяниях нацистов - РИА Новости, 26.09.2022
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В Ленинградской области суд изучит секретные документы о деяниях нацистов
В Ленинградской области суд изучит секретные документы о деяниях нацистов - РИА Новости, 26.09.2022
В Ленинградской области суд изучит секретные документы о деяниях нацистов
Ленинградский областной суд на заседании 30 сентября продолжит рассмотрение иска прокуратуры о признании геноцидом действий нацистов в годы Великой... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:42
2022-09-26T14:49
россия
ленинградская область
кировский район
гатчина
генеральная прокуратура рф
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Ленинградский областной суд на заседании 30 сентября продолжит рассмотрение иска прокуратуры о признании геноцидом действий нацистов в годы Великой Отечественной войны в закрытом режиме, на заседании будут представлены документы, имеющие гриф секретности, объявила судья Наталья Матвеева."Судом назначается закрытое судебное заседание на 30 сентября, на 10 часов, для исследования письменных доказательств, касающихся злодеяний на территории больницы имени Кащенко, Макарьевской пустыни и Вырицы, имеющих гриф секретности", - сказала судья на заседании.В понедельник в Ленинградском областном суде состоялось третье заседание по делу по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. На суде были заслушаны показания бывших малолетних узников фашистских концлагерей: Антонины Прокофьевой – председателя Совета ветеранов и Совета бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Мгинского городского поселения Кировского района Ленинградской области, Веры Шефтер - председателя Совета бывших малолетних узников фашистских концлагерей города Гатчина, Ивана Мельникова, родившегося в концлагере у Данцига.Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности. Так, преднамеренно массово были убиты более 33 тысяч мирных граждан, более 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.В ходе рассмотрения иска будут исследованы многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области с 1941 по 1945 год. К участию привлечены историки, краеведы, ветераны и дети Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20220919/genotsid-1817891859.html
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россия
ленинградская область
кировский район
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россия, ленинградская область, кировский район, гатчина, генеральная прокуратура рф, без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), общество
Россия, Ленинградская область, Кировский район, Гатчина, Генеральная прокуратура РФ, Без срока давности, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
14:42 26.09.2022 (обновлено: 14:49 26.09.2022)
 
В Ленинградской области суд изучит секретные документы о деяниях нацистов

В Ленинградской области на заседании по делу о геноциде в войну изучат секретные документы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Ленинградский областной суд на заседании 30 сентября продолжит рассмотрение иска прокуратуры о признании геноцидом действий нацистов в годы Великой Отечественной войны в закрытом режиме, на заседании будут представлены документы, имеющие гриф секретности, объявила судья Наталья Матвеева.
"Судом назначается закрытое судебное заседание на 30 сентября, на 10 часов, для исследования письменных доказательств, касающихся злодеяний на территории больницы имени Кащенко, Макарьевской пустыни и Вырицы, имеющих гриф секретности", - сказала судья на заседании.
Пехота идет в атаку после мощной артиллерийской подготовки, Ленинград - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 15:48
Действия нацистов под Ленинградом можно признать геноцидом, считает историк
В понедельник в Ленинградском областном суде состоялось третье заседание по делу по иску прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. На суде были заслушаны показания бывших малолетних узников фашистских концлагерей: Антонины Прокофьевой – председателя Совета ветеранов и Совета бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Мгинского городского поселения Кировского района Ленинградской области, Веры Шефтер - председателя Совета бывших малолетних узников фашистских концлагерей города Гатчина, Ивана Мельникова, родившегося в концлагере у Данцига.
Прокуратура Ленинградской области ранее направила в суд иск о признании геноцидом советского народа преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По информации Генпрокуратуры, в 1941-1944 годах в Ленинградской области немецкие оккупационные власти и их пособники занимались расстрелами, истязаниями, пытками граждан. Нацисты также использовали смертельные инъекции и заживо сжигали людей в развернутой сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности. Так, преднамеренно массово были убиты более 33 тысяч мирных граждан, более 109 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, насильственно угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.
В ходе рассмотрения иска будут исследованы многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области с 1941 по 1945 год. К участию привлечены историки, краеведы, ветераны и дети Великой Отечественной войны.
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РоссияЛенинградская областьКировский районГатчинаГенеральная прокуратура РФБез срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
 
 
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