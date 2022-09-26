https://ria.ru/20220926/studenty-1819434581.html
На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов
На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов - РИА Новости, 26.09.2022
На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов
Более 140 тысяч заявлений было подано на "цифровые кафедры" вузов, всего зачислено более 110 тысяч студентов, заявил заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:05
2022-09-26T10:05
2022-09-26T10:26
образование - общество
общество
дмитрий чернышенко
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 140 тысяч заявлений было подано на "цифровые кафедры" вузов, всего зачислено более 110 тысяч студентов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Цифровые кафедры" были созданы в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" нацпрограммы "Цифровая экономика". На них студенты могут получить IT-компетенции параллельно с изучением основной программы."В рамках приемной кампании на "цифровые кафедры" было подано более 140 тысяч заявлений. Зачислено свыше 110 тысяч студентов. Сейчас - на старте обучения - проходит мониторинг их цифровых компетенций, который будет регулярно отслеживать качество подготовки ребят", – цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.Он добавил, что для молодых людей разработано свыше 500 образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки, все они прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку представителей IT-отрасли."По поручению президента Владимира Путина правительство проводит комплексную работу по повышению качества подготовки IT-специалистов и цифровой грамотности россиян. От этого напрямую зависит обеспечение информационной безопасности страны и достижение технологического суверенитета. Мы видим, что молодые люди заинтересованы в развитии цифровых компетенций", - отметил Чернышенко.
https://ria.ru/20220913/it-1816382643.html
https://ria.ru/20220816/lanit_hr-1801974236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента
Образование - Общество, Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия, Навигатор абитуриента
10:05 26.09.2022 (обновлено: 10:26 26.09.2022)
На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов
Вице-премьер Чернышенко: более 110 тысяч студентов зачислили на цифровые кафедры вузов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 140 тысяч заявлений было подано на "цифровые кафедры" вузов, всего зачислено более 110 тысяч студентов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Цифровые кафедры" были созданы в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" нацпрограммы "Цифровая экономика". На них студенты могут получить IT-компетенции параллельно с изучением основной программы.
"В рамках приемной кампании на "цифровые кафедры" было подано более 140 тысяч заявлений. Зачислено свыше 110 тысяч студентов. Сейчас - на старте обучения - проходит мониторинг их цифровых компетенций, который будет регулярно отслеживать качество подготовки ребят", – цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.
Он добавил, что для молодых людей разработано свыше 500 образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки, все они прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку представителей IT-отрасли.
"По поручению президента Владимира Путина правительство проводит комплексную работу по повышению качества подготовки IT-специалистов и цифровой грамотности россиян. От этого напрямую зависит обеспечение информационной безопасности страны и достижение технологического суверенитета. Мы видим, что молодые люди заинтересованы в развитии цифровых компетенций", - отметил Чернышенко.