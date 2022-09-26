Рейтинг@Mail.ru
На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/studenty-1819434581.html
На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов
На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов - РИА Новости, 26.09.2022
На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов
Более 140 тысяч заявлений было подано на "цифровые кафедры" вузов, всего зачислено более 110 тысяч студентов, заявил заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:05
2022-09-26T10:26
образование - общество
общество
дмитрий чернышенко
россия
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730356400_283:0:3072:1569_1920x0_80_0_0_2011f8432c8cf79f09fe6c05ce86452b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 140 тысяч заявлений было подано на "цифровые кафедры" вузов, всего зачислено более 110 тысяч студентов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Цифровые кафедры" были созданы в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" нацпрограммы "Цифровая экономика". На них студенты могут получить IT-компетенции параллельно с изучением основной программы."В рамках приемной кампании на "цифровые кафедры" было подано более 140 тысяч заявлений. Зачислено свыше 110 тысяч студентов. Сейчас - на старте обучения - проходит мониторинг их цифровых компетенций, который будет регулярно отслеживать качество подготовки ребят", – цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.Он добавил, что для молодых людей разработано свыше 500 образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки, все они прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку представителей IT-отрасли."По поручению президента Владимира Путина правительство проводит комплексную работу по повышению качества подготовки IT-специалистов и цифровой грамотности россиян. От этого напрямую зависит обеспечение информационной безопасности страны и достижение технологического суверенитета. Мы видим, что молодые люди заинтересованы в развитии цифровых компетенций", - отметил Чернышенко.
https://ria.ru/20220913/it-1816382643.html
https://ria.ru/20220816/lanit_hr-1801974236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730356400_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f58acb59fb79da45e0e83f098fa3a318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента
Образование - Общество, Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия, Навигатор абитуриента
10:05 26.09.2022 (обновлено: 10:26 26.09.2022)
 
На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов

Вице-премьер Чернышенко: более 110 тысяч студентов зачислили на цифровые кафедры вузов

© Depositphotos / luckybusinessСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Depositphotos / luckybusiness
Студенты в аудитории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 140 тысяч заявлений было подано на "цифровые кафедры" вузов, всего зачислено более 110 тысяч студентов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Цифровые кафедры" были созданы в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" нацпрограммы "Цифровая экономика". На них студенты могут получить IT-компетенции параллельно с изучением основной программы.
Сотрудники одного из московских офисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 09:32
В аккредитованных IT-компаниях в России работают почти полмиллиона человек
"В рамках приемной кампании на "цифровые кафедры" было подано более 140 тысяч заявлений. Зачислено свыше 110 тысяч студентов. Сейчас - на старте обучения - проходит мониторинг их цифровых компетенций, который будет регулярно отслеживать качество подготовки ребят", – цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.
Он добавил, что для молодых людей разработано свыше 500 образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки, все они прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку представителей IT-отрасли.
"По поручению президента Владимира Путина правительство проводит комплексную работу по повышению качества подготовки IT-специалистов и цифровой грамотности россиян. От этого напрямую зависит обеспечение информационной безопасности страны и достижение технологического суверенитета. Мы видим, что молодые люди заинтересованы в развитии цифровых компетенций", - отметил Чернышенко.
Люди общаются в коворкинге - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 09:11
Кадры в цифре: инновационные решения для работы с персоналом
 
Образование - ОбществоОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссияНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала