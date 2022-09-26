https://ria.ru/20220926/studenty-1819434581.html

На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов

На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов - РИА Новости, 26.09.2022

На "цифровые кафедры" вузов зачислили более 110 тысяч студентов

Более 140 тысяч заявлений было подано на "цифровые кафедры" вузов, всего зачислено более 110 тысяч студентов, заявил заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:05

2022-09-26T10:05

2022-09-26T10:26

образование - общество

общество

дмитрий чернышенко

россия

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730356400_283:0:3072:1569_1920x0_80_0_0_2011f8432c8cf79f09fe6c05ce86452b.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 140 тысяч заявлений было подано на "цифровые кафедры" вузов, всего зачислено более 110 тысяч студентов, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Цифровые кафедры" были созданы в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли" нацпрограммы "Цифровая экономика". На них студенты могут получить IT-компетенции параллельно с изучением основной программы."В рамках приемной кампании на "цифровые кафедры" было подано более 140 тысяч заявлений. Зачислено свыше 110 тысяч студентов. Сейчас - на старте обучения - проходит мониторинг их цифровых компетенций, который будет регулярно отслеживать качество подготовки ребят", – цитирует слова Чернышенко его пресс-служба.Он добавил, что для молодых людей разработано свыше 500 образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки, все они прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку представителей IT-отрасли."По поручению президента Владимира Путина правительство проводит комплексную работу по повышению качества подготовки IT-специалистов и цифровой грамотности россиян. От этого напрямую зависит обеспечение информационной безопасности страны и достижение технологического суверенитета. Мы видим, что молодые люди заинтересованы в развитии цифровых компетенций", - отметил Чернышенко.

https://ria.ru/20220913/it-1816382643.html

https://ria.ru/20220816/lanit_hr-1801974236.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента