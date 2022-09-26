https://ria.ru/20220926/strelba-1819606185.html
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе "16 тонн"
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе "16 тонн" - РИА Новости, 26.09.2022
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе "16 тонн"
Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе "16 тонн" в центре Москвы, его доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:48
2022-09-26T17:48
2022-09-26T19:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе "16 тонн" в центре Москвы, его доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек пострадал при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта возле известного клуба "16 тонн" в центре Москвы. По его словам, пострадавший госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия и личности участников конфликта выясняются. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрельба произошла из-за пьяного конфликта посетителя и охранника.В полиции, в свою очередь, сообщили, что ищут подозреваемого и выясняют все обстоятельства случившегося. По данным главка, конфликт произошел между сотрудником охраны и посетителем заведения. В результате инцидента посетитель "причинил ранение" охраннику и скрылся."Принятыми мерами сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали мужчину, подозреваемого в указанном преступлении. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819423010.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
17:48 26.09.2022 (обновлено: 19:30 26.09.2022)
В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе "16 тонн"
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в клубе "16 тонн" в центре Москвы
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в клубе "16 тонн" в центре Москвы, его доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что один человек пострадал при стрельбе из травматического оружия в результате конфликта
возле известного клуба "16 тонн" в центре Москвы. По его словам, пострадавший госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия и личности участников конфликта выясняются. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрельба произошла из-за пьяного конфликта посетителя и охранника.
В полиции, в свою очередь, сообщили, что ищут подозреваемого и выясняют все обстоятельства случившегося. По данным главка, конфликт произошел между сотрудником охраны и посетителем заведения. В результате инцидента посетитель "причинил ранение" охраннику и скрылся.
"Принятыми мерами сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали мужчину, подозреваемого в указанном преступлении. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств", — говорится в сообщении.