https://ria.ru/20220926/strelba-1819568551.html

У московского клуба "16 тонн" открыли стрельбу

У московского клуба "16 тонн" открыли стрельбу - РИА Новости, 26.09.2022

У московского клуба "16 тонн" открыли стрельбу

В центре Москвы произошла стрельба возле клуба "16 тонн", один человек пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:10

2022-09-26T16:10

2022-09-26T17:55

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В центре Москвы произошла стрельба возле клуба "16 тонн", один человек пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При стрельбе из травматического оружия возле клуба "16 тонн" получил ранение в бедро один из посетителей", — сообщил собеседник агентства, добавив, что пострадавшего доставили в больницу.Как уточнил источник в правоохранительных органах, стрельба, по предварительным данным, произошла из-за пьяного конфликта между посетителем и охранником. Позднее пресс-служба столичного главка МВД сообщила о задержании виновного в происшествии, его доставили в участок для разбирательств.

https://ria.ru/20220905/travmat-1814537474.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия