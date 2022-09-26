https://ria.ru/20220926/strelba-1819568551.html
У московского клуба "16 тонн" открыли стрельбу
У московского клуба "16 тонн" открыли стрельбу - РИА Новости, 26.09.2022
У московского клуба "16 тонн" открыли стрельбу
В центре Москвы произошла стрельба возле клуба "16 тонн", один человек пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:10
2022-09-26T16:10
2022-09-26T17:55
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В центре Москвы произошла стрельба возле клуба "16 тонн", один человек пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При стрельбе из травматического оружия возле клуба "16 тонн" получил ранение в бедро один из посетителей", — сообщил собеседник агентства, добавив, что пострадавшего доставили в больницу.Как уточнил источник в правоохранительных органах, стрельба, по предварительным данным, произошла из-за пьяного конфликта между посетителем и охранником. Позднее пресс-служба столичного главка МВД сообщила о задержании виновного в происшествии, его доставили в участок для разбирательств.
https://ria.ru/20220905/travmat-1814537474.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
16:10 26.09.2022 (обновлено: 17:55 26.09.2022)
У московского клуба "16 тонн" открыли стрельбу
В центре Москвы произошла стрельба у клуба "16 тонн", один человек пострадал
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В центре Москвы произошла стрельба возле клуба "16 тонн", один человек пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При стрельбе из травматического оружия возле клуба "16 тонн" получил ранение в бедро один из посетителей", — сообщил собеседник агентства, добавив, что пострадавшего доставили в больницу.
Как уточнил источник в правоохранительных органах, стрельба, по предварительным данным, произошла из-за пьяного конфликта между посетителем и охранником.
Позднее пресс-служба столичного главка МВД сообщила о задержании виновного в происшествии, его доставили в участок для разбирательств.