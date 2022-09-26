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Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022
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Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский в Ижевск для доставки в лечебные учреждения столицы пострадавших при стрельбе... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:58
2022-09-26T15:38
происшествия
россия
москва
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жуковский
стрельба в школе в ижевске
ил-76
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский в Ижевск для доставки в лечебные учреждения столицы пострадавших при стрельбе в школе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Спецборт МЧС доставит пострадавших из Ижевска в московские лечебные учреждения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что самолет Ил-76 оборудован медицинскими модулями для перевозки пострадавших. На борту самолета также медицинские работники отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачи Минздрава.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819538587.html
россия
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ижевск
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происшествия, россия, москва, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жуковский, стрельба в школе в ижевске, ил-76
Происшествия, Россия, Москва, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жуковский, Стрельба в школе в Ижевске, Ил-76
14:58 26.09.2022 (обновлено: 15:38 26.09.2022)
 
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Спецборт МЧС России доставит в Москву пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкСамолет Ил-76 МЧС России перед вылетом из подмосковного аэропорта "Жуковский" для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в ижевской школе
Самолет Ил-76 МЧС России перед вылетом из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в ижевской школе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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Самолет Ил-76 МЧС России перед вылетом из подмосковного аэропорта "Жуковский" для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в ижевской школе
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский в Ижевск для доставки в лечебные учреждения столицы пострадавших при стрельбе в школе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Спецборт МЧС доставит пострадавших из Ижевска в московские лечебные учреждения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что самолет Ил-76 оборудован медицинскими модулями для перевозки пострадавших. На борту самолета также медицинские работники отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачи Минздрава.
Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.
Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.
В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.
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ПроисшествияРоссияМоскваИжевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖуковскийСтрельба в школе в ИжевскеИл-76
 
 
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