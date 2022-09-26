https://ria.ru/20220926/strelba-1819540261.html

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 26.09.2022

Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский в Ижевск для доставки в лечебные учреждения столицы пострадавших при стрельбе... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:58

2022-09-26T14:58

2022-09-26T15:38

происшествия

россия

москва

ижевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жуковский

стрельба в школе в ижевске

ил-76

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819552357_131:0:1135:565_1920x0_80_0_0_e70cb74c9123ba3a19132ad20c3ad4ab.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский в Ижевск для доставки в лечебные учреждения столицы пострадавших при стрельбе в школе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Спецборт МЧС доставит пострадавших из Ижевска в московские лечебные учреждения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что самолет Ил-76 оборудован медицинскими модулями для перевозки пострадавших. На борту самолета также медицинские работники отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачи Минздрава.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819538587.html

россия

москва

ижевск

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жуковский, стрельба в школе в ижевске, ил-76