14:58 26.09.2022 (обновлено: 15:38 26.09.2022)
Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Спецборт МЧС России доставит в Москву пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкСамолет Ил-76 МЧС России перед вылетом из подмосковного аэропорта "Жуковский" для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в ижевской школе
Самолет Ил-76 МЧС России перед вылетом из подмосковного аэропорта "Жуковский" для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в ижевской школе
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский в Ижевск для доставки в лечебные учреждения столицы пострадавших при стрельбе в школе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Спецборт МЧС доставит пострадавших из Ижевска в московские лечебные учреждения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что самолет Ил-76 оборудован медицинскими модулями для перевозки пострадавших. На борту самолета также медицинские работники отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и врачи Минздрава.
Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.
Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.
В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.