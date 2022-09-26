https://ria.ru/20220926/strelba-1819464807.html

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до девяти

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до девяти - РИА Новости, 26.09.2022

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до девяти

Девять человек, среди которых пятеро детей, погибли, по предварительным данным, в результате стрельбы в школе в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:41

2022-09-26T11:41

2022-09-26T12:43

россия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Девять человек, среди которых пятеро детей, погибли, по предварительным данным, в результате стрельбы в школе в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. МВД сообщало о 6 погибших и 20 пострадавших."По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые", - сказали в ведомстве, добавив, что информацию по погибшим и раненым продолжают уточнять.По сведениям главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819465098.html

россия

ижевск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф), происшествия