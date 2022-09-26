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"Экономическое землетрясение". В Китае осудили безрассудное решение США - РИА Новости, 26.09.2022
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"Экономическое землетрясение". В Китае осудили безрассудное решение США
"Экономическое землетрясение". В Китае осудили безрассудное решение США - РИА Новости, 26.09.2022
"Экономическое землетрясение". В Китае осудили безрассудное решение США
Федеральная резервная система США в очередной раз приняла решение поднять ключевую ставку в попытке обуздать инфляцию в стране, что крайне негативно скажется на РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:49
2022-09-26T20:03
экономика
сша
федеральная резервная система сша
в мире
ключевая ставка
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная резервная система США в очередной раз приняла решение поднять ключевую ставку в попытке обуздать инфляцию в стране, что крайне негативно скажется на мировой экономике уже в ближайшем будущем, пишет обозреватель Шэн Вэнь для китайского издания Global Times.Автор заметил, что столь радикальные шаги американских властей безрассудны и могут очень скоро спровоцировать глобальное "экономическое землетрясение", особенно при условии, что в Вашингтоне не намерены останавливаться на текущем повышении ставок."Чтобы предотвратить отток долларовых активов обратно в США из-за агрессивного повышения процентных ставок ФРС, другие страны также будут вынуждены увеличивать их, что, вероятно, вызовет глобальную рецессию", — подчеркнул журналист.По мнению Шэн Вэня, подобные безответственные намерения Вашингтона в итоге могут привести к сильному финансовому шторму или даже полному краху мировой экономической системы.Ранее ФРС США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25 процента годовых. С мая этого года регулятор трижды повышал ставку в попытках сдержать растущую инфляцию.США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире, ключевая ставка
Экономика, США, Федеральная резервная система США, В мире, Ключевая ставка
18:49 26.09.2022 (обновлено: 20:03 26.09.2022)
 
"Экономическое землетрясение". В Китае осудили безрассудное решение США

GT: повышение ключевой ставки ФРС США вызовет мировое экономическое землетрясение

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная резервная система США в очередной раз приняла решение поднять ключевую ставку в попытке обуздать инфляцию в стране, что крайне негативно скажется на мировой экономике уже в ближайшем будущем, пишет обозреватель Шэн Вэнь для китайского издания Global Times.
Автор заметил, что столь радикальные шаги американских властей безрассудны и могут очень скоро спровоцировать глобальное "экономическое землетрясение", особенно при условии, что в Вашингтоне не намерены останавливаться на текущем повышении ставок.
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"Чтобы предотвратить отток долларовых активов обратно в США из-за агрессивного повышения процентных ставок ФРС, другие страны также будут вынуждены увеличивать их, что, вероятно, вызовет глобальную рецессию", — подчеркнул журналист.
По мнению Шэн Вэня, подобные безответственные намерения Вашингтона в итоге могут привести к сильному финансовому шторму или даже полному краху мировой экономической системы.
"Кажется, что в ФРС вообще не думают о других экономиках и их обменных курсах, включая многих союзников США", — констатировал обозреватель.
Ранее ФРС США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25 процента годовых. С мая этого года регулятор трижды повышал ставку в попытках сдержать растущую инфляцию.
США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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