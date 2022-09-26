https://ria.ru/20220926/stavka-1819623019.html

"Экономическое землетрясение". В Китае осудили безрассудное решение США

"Экономическое землетрясение". В Китае осудили безрассудное решение США - РИА Новости, 26.09.2022

"Экономическое землетрясение". В Китае осудили безрассудное решение США

Федеральная резервная система США в очередной раз приняла решение поднять ключевую ставку в попытке обуздать инфляцию в стране, что крайне негативно скажется на РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:49

2022-09-26T18:49

2022-09-26T20:03

экономика

сша

федеральная резервная система сша

в мире

ключевая ставка

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная резервная система США в очередной раз приняла решение поднять ключевую ставку в попытке обуздать инфляцию в стране, что крайне негативно скажется на мировой экономике уже в ближайшем будущем, пишет обозреватель Шэн Вэнь для китайского издания Global Times.Автор заметил, что столь радикальные шаги американских властей безрассудны и могут очень скоро спровоцировать глобальное "экономическое землетрясение", особенно при условии, что в Вашингтоне не намерены останавливаться на текущем повышении ставок."Чтобы предотвратить отток долларовых активов обратно в США из-за агрессивного повышения процентных ставок ФРС, другие страны также будут вынуждены увеличивать их, что, вероятно, вызовет глобальную рецессию", — подчеркнул журналист.По мнению Шэн Вэня, подобные безответственные намерения Вашингтона в итоге могут привести к сильному финансовому шторму или даже полному краху мировой экономической системы.Ранее ФРС США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25 процента годовых. С мая этого года регулятор трижды повышал ставку в попытках сдержать растущую инфляцию.США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Введение санкций против Москвы и курс на отказ от российского топлива привели к подорожанию горючего, прежде всего газа. В результате промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220925/krizis-1819394626.html

https://ria.ru/20220925/bayden-1819372482.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире, ключевая ставка