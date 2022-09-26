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Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 26.09.2022
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Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ
Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 26.09.2022
Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ
Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:49
2022-09-26T15:49
владимир путин
россия
москва
азербайджан
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что восемнадцатое совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведдеятельности пройдет в пятницу в Москве. В ежегодном мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.Песков уточнил, что встреча с Путиным пройдет на этой неделе. "В пятницу нет!", - сказал Песков, уточнив, что на этой неделе состоится.Мероприятие с Путиным планируется в режиме видеоконференции.
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владимир путин, россия, москва, азербайджан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг
Владимир Путин, Россия, Москва, Азербайджан, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ
15:49 26.09.2022
 
Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ

Песков сообщил, что Путин на этой неделе проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что восемнадцатое совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведдеятельности пройдет в пятницу в Москве. В ежегодном мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.
Песков уточнил, что встреча с Путиным пройдет на этой неделе. "В пятницу нет!", - сказал Песков, уточнив, что на этой неделе состоится.
Мероприятие с Путиным планируется в режиме видеоконференции.
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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Владимир ПутинРоссияМоскваАзербайджанСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГ
 
 
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