https://ria.ru/20220926/spetssluzhby-1819557482.html

Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ

Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 26.09.2022

Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:49

2022-09-26T15:49

2022-09-26T15:49

владимир путин

россия

москва

азербайджан

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что восемнадцатое совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведдеятельности пройдет в пятницу в Москве. В ежегодном мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.Песков уточнил, что встреча с Путиным пройдет на этой неделе. "В пятницу нет!", - сказал Песков, уточнив, что на этой неделе состоится.Мероприятие с Путиным планируется в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20220914/tsru-1816710243.html

россия

москва

азербайджан

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владимир путин, россия, москва, азербайджан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг