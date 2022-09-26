Военком Энгельса заявил, что готов отправиться на спецоперацию
Военком Энгельса заявил, что готов добровольно взять оружие и отправиться на спецоперацию
Военный билет. Архивное фото
САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Военный комиссар и заместитель главы Энгельса, второго по величине города Саратовской области, Виктор Попов заявил, что прежде участвовал в боевых действиях и готов с оружием в руках отправиться в зону проведения специальной военной операции.
"Для мужчин священный долг - Родину защищать. Я сам участник боевых действий, в свое время я выполнил задачу. И если Родина даже прикажет мне быть там, взять оружие в руки, я это тоже буду делать", - сказал Попов на видео, опубликованном министерством информации и печати региона в Telegram-канале "Время саратовское".
Он призвал СМИ обращать больше внимания на истории людей, которые сейчас приходят в военкоматы.
"Вы покажите кадры находящихся здесь на территории военкомата, сколько здесь людей, сколько желающих. Причем девушки, жены, провожающие здесь - эта поддержка, она нужна мужчинам", - отметил военком.
Виктору Попову 59 лет, является полковником запаса. С 1985 по 2010 годы проходил военную службу на офицерских должностях на территории Туркестанского военного округа, Южной группы войск, Приволжско-Уральского военного округа. Участник боевых действий на Северном Кавказе. С 2013 года дважды избирался депутатом Энгельсского городского совета депутатов, в том числе с сентября 2018 года решением городского совета избран заместителем главы муниципального образования город Энгельс. Женат, воспитывает сына. Член партии "Единая Россия".
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