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Военком Энгельса заявил, что готов отправиться на спецоперацию - РИА Новости, 26.09.2022
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Военком Энгельса заявил, что готов отправиться на спецоперацию
Военком Энгельса заявил, что готов отправиться на спецоперацию - РИА Новости, 26.09.2022
Военком Энгельса заявил, что готов отправиться на спецоперацию
Военный комиссар и заместитель главы Энгельса, второго по величине города Саратовской области, Виктор Попов заявил, что прежде участвовал в боевых действиях и... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:13
2022-09-26T17:13
саратовская область
энгельс
единая россия
сергей шойгу
безопасность
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Военный комиссар и заместитель главы Энгельса, второго по величине города Саратовской области, Виктор Попов заявил, что прежде участвовал в боевых действиях и готов с оружием в руках отправиться в зону проведения специальной военной операции."Для мужчин священный долг - Родину защищать. Я сам участник боевых действий, в свое время я выполнил задачу. И если Родина даже прикажет мне быть там, взять оружие в руки, я это тоже буду делать", - сказал Попов на видео, опубликованном министерством информации и печати региона в Telegram-канале "Время саратовское".Он призвал СМИ обращать больше внимания на истории людей, которые сейчас приходят в военкоматы."Вы покажите кадры находящихся здесь на территории военкомата, сколько здесь людей, сколько желающих. Причем девушки, жены, провожающие здесь - эта поддержка, она нужна мужчинам", - отметил военком.Виктору Попову 59 лет, является полковником запаса. С 1985 по 2010 годы проходил военную службу на офицерских должностях на территории Туркестанского военного округа, Южной группы войск, Приволжско-Уральского военного округа. Участник боевых действий на Северном Кавказе. С 2013 года дважды избирался депутатом Энгельсского городского совета депутатов, в том числе с сентября 2018 года решением городского совета избран заместителем главы муниципального образования город Энгельс. Женат, воспитывает сына. Член партии "Единая Россия".Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819466416.html
https://ria.ru/20220925/dobrovolets-1819285443.html
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саратовская область, энгельс, единая россия, сергей шойгу, безопасность, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Саратовская область, Энгельс, Единая Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
17:13 26.09.2022
 
Военком Энгельса заявил, что готов отправиться на спецоперацию

Военком Энгельса заявил, что готов добровольно взять оружие и отправиться на спецоперацию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Военный комиссар и заместитель главы Энгельса, второго по величине города Саратовской области, Виктор Попов заявил, что прежде участвовал в боевых действиях и готов с оружием в руках отправиться в зону проведения специальной военной операции.
"Для мужчин священный долг - Родину защищать. Я сам участник боевых действий, в свое время я выполнил задачу. И если Родина даже прикажет мне быть там, взять оружие в руки, я это тоже буду делать", - сказал Попов на видео, опубликованном министерством информации и печати региона в Telegram-канале "Время саратовское".
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Он призвал СМИ обращать больше внимания на истории людей, которые сейчас приходят в военкоматы.
"Вы покажите кадры находящихся здесь на территории военкомата, сколько здесь людей, сколько желающих. Причем девушки, жены, провожающие здесь - эта поддержка, она нужна мужчинам", - отметил военком.
Виктору Попову 59 лет, является полковником запаса. С 1985 по 2010 годы проходил военную службу на офицерских должностях на территории Туркестанского военного округа, Южной группы войск, Приволжско-Уральского военного округа. Участник боевых действий на Северном Кавказе. С 2013 года дважды избирался депутатом Энгельсского городского совета депутатов, в том числе с сентября 2018 года решением городского совета избран заместителем главы муниципального образования город Энгельс. Женат, воспитывает сына. Член партии "Единая Россия".
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
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Саратовская областьЭнгельсЕдиная РоссияСергей ШойгуБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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