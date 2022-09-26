https://ria.ru/20220926/spetsoperatsiya-1819591943.html

Военком Энгельса заявил, что готов отправиться на спецоперацию

Военком Энгельса заявил, что готов отправиться на спецоперацию - РИА Новости, 26.09.2022

Военком Энгельса заявил, что готов отправиться на спецоперацию

Военный комиссар и заместитель главы Энгельса, второго по величине города Саратовской области, Виктор Попов заявил, что прежде участвовал в боевых действиях и... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:13

2022-09-26T17:13

2022-09-26T17:13

саратовская область

энгельс

единая россия

сергей шойгу

безопасность

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Военный комиссар и заместитель главы Энгельса, второго по величине города Саратовской области, Виктор Попов заявил, что прежде участвовал в боевых действиях и готов с оружием в руках отправиться в зону проведения специальной военной операции."Для мужчин священный долг - Родину защищать. Я сам участник боевых действий, в свое время я выполнил задачу. И если Родина даже прикажет мне быть там, взять оружие в руки, я это тоже буду делать", - сказал Попов на видео, опубликованном министерством информации и печати региона в Telegram-канале "Время саратовское".Он призвал СМИ обращать больше внимания на истории людей, которые сейчас приходят в военкоматы."Вы покажите кадры находящихся здесь на территории военкомата, сколько здесь людей, сколько желающих. Причем девушки, жены, провожающие здесь - эта поддержка, она нужна мужчинам", - отметил военком.Виктору Попову 59 лет, является полковником запаса. С 1985 по 2010 годы проходил военную службу на офицерских должностях на территории Туркестанского военного округа, Южной группы войск, Приволжско-Уральского военного округа. Участник боевых действий на Северном Кавказе. С 2013 года дважды избирался депутатом Энгельсского городского совета депутатов, в том числе с сентября 2018 года решением городского совета избран заместителем главы муниципального образования город Энгельс. Женат, воспитывает сына. Член партии "Единая Россия".Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819466416.html

https://ria.ru/20220925/dobrovolets-1819285443.html

саратовская область

энгельс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

саратовская область, энгельс, единая россия, сергей шойгу, безопасность, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф