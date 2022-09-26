https://ria.ru/20220926/snouden-1819663243.html

Белый дом не стал комментировать получение Сноуденом гражданства России

Белый дом не стал комментировать получение Сноуденом гражданства России - РИА Новости, 26.09.2022

Белый дом не стал комментировать получение Сноуденом гражданства России

Белый дом отказался комментировать получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского гражданство, сославшись на заведенное против... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T22:43

2022-09-26T22:43

2022-09-26T22:47

в мире

эдвард сноуден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Белый дом отказался комментировать получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского гражданство, сославшись на заведенное против него уголовное дело."Поскольку, как я знаю, ему были предъявлены уголовные обвинения, мы бы переадресовали вас в министерство юстиции", - ответила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на просьбу о комментарии.Госдепартамент в свою очередь сообщил, что США продолжают считать Сноудена американским гражданином и считают, что он должен вернуться на родину, чтобы предстать перед судом.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о предоставлении российского гражданства Сноудену. Сбежавший в Россию американец в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

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в мире, эдвард сноуден, карин жан-пьер, россия, сша, государственный департамент сша