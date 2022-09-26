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Белый дом не стал комментировать получение Сноуденом гражданства России - РИА Новости, 26.09.2022
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Белый дом не стал комментировать получение Сноуденом гражданства России
Белый дом не стал комментировать получение Сноуденом гражданства России - РИА Новости, 26.09.2022
Белый дом не стал комментировать получение Сноуденом гражданства России
Белый дом отказался комментировать получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского гражданство, сославшись на заведенное против... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T22:43
2022-09-26T22:47
в мире
эдвард сноуден
карин жан-пьер
россия
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Белый дом отказался комментировать получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского гражданство, сославшись на заведенное против него уголовное дело."Поскольку, как я знаю, ему были предъявлены уголовные обвинения, мы бы переадресовали вас в министерство юстиции", - ответила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на просьбу о комментарии.Госдепартамент в свою очередь сообщил, что США продолжают считать Сноудена американским гражданином и считают, что он должен вернуться на родину, чтобы предстать перед судом.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о предоставлении российского гражданства Сноудену. Сбежавший в Россию американец в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
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в мире, эдвард сноуден, карин жан-пьер, россия, сша, государственный департамент сша
В мире, Эдвард Сноуден, Карин Жан-Пьер, Россия, США, Государственный департамент США
22:43 26.09.2022 (обновлено: 22:47 26.09.2022)
 
Белый дом не стал комментировать получение Сноуденом гражданства России

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отправила журналистов с вопросами о Сноудене в Минюст

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Белый дом отказался комментировать получение экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом российского гражданство, сославшись на заведенное против него уголовное дело.
"Поскольку, как я знаю, ему были предъявлены уголовные обвинения, мы бы переадресовали вас в министерство юстиции", - ответила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на просьбу о комментарии.
Госдепартамент в свою очередь сообщил, что США продолжают считать Сноудена американским гражданином и считают, что он должен вернуться на родину, чтобы предстать перед судом.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о предоставлении российского гражданства Сноудену. Сбежавший в Россию американец в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU) - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 21:01
Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом, заявил Госдеп
 
В миреЭдвард СноуденКарин Жан-ПьерРоссияСШАГосударственный департамент США
 
 
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