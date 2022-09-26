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В Ростове-на-Дону разослали фейковые письма о частичной мобилизации
В Ростове-на-Дону разослали фейковые письма о частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
В Ростове-на-Дону разослали фейковые письма о частичной мобилизации
Письма с требованием передать данные всех подлежащих мобилизации массово поступили на электронные адреса вузов и медучреждений Ростова-на-Дону с сервера,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T22:57
2022-09-26T22:57
2022-09-26T23:01
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панама
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частичная мобилизация в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Письма с требованием передать данные всех подлежащих мобилизации массово поступили на электронные адреса вузов и медучреждений Ростова-на-Дону с сервера, зарегистрированного в Панаме, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.По его словам, в понедельник на электронные адреса ряда организаций города поступили письма, якобы подписанные замминистра обороны РФ Дмитрием Булгаковым. В "документе" от руководителя организации требовалось подготовить списки всех подлежащих мобилизации сотрудников, выслав их данные на определенный адрес. Также, согласно письму, руководителям нужно было оповестить некоторые категории сотрудников "об обязательном прибытии для изучения и отправки их на обязательные военные сборы"."Специалистам удалось установить, что сервер исходящего сообщения принадлежит крупнейшей американской компании Amazon Technologies Inc., предоставляющей хостинг серверов. При этом доменное имя отправителя зарегистрировано в Панаме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что такими действиями недоброжелатели безуспешно пытаются посеять панику среди жителей.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
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в мире, панама, россия, частичная мобилизация в россии
В мире, Панама, Россия, Частичная мобилизация в России
22:57 26.09.2022 (обновлено: 23:01 26.09.2022)
В Ростове-на-Дону разослали фейковые письма о частичной мобилизации
Источник: в Ростове-на-Дону разослали письма о частичной мобилизации с сервера в Панаме