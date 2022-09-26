https://ria.ru/20220926/rostov-1819663870.html

В Ростове-на-Дону разослали фейковые письма о частичной мобилизации

В Ростове-на-Дону разослали фейковые письма о частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

В Ростове-на-Дону разослали фейковые письма о частичной мобилизации

Письма с требованием передать данные всех подлежащих мобилизации массово поступили на электронные адреса вузов и медучреждений Ростова-на-Дону с сервера,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T22:57

2022-09-26T22:57

2022-09-26T23:01

в мире

панама

россия

частичная мобилизация в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Письма с требованием передать данные всех подлежащих мобилизации массово поступили на электронные адреса вузов и медучреждений Ростова-на-Дону с сервера, зарегистрированного в Панаме, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.По его словам, в понедельник на электронные адреса ряда организаций города поступили письма, якобы подписанные замминистра обороны РФ Дмитрием Булгаковым. В "документе" от руководителя организации требовалось подготовить списки всех подлежащих мобилизации сотрудников, выслав их данные на определенный адрес. Также, согласно письму, руководителям нужно было оповестить некоторые категории сотрудников "об обязательном прибытии для изучения и отправки их на обязательные военные сборы"."Специалистам удалось установить, что сервер исходящего сообщения принадлежит крупнейшей американской компании Amazon Technologies Inc., предоставляющей хостинг серверов. При этом доменное имя отправителя зарегистрировано в Панаме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что такими действиями недоброжелатели безуспешно пытаются посеять панику среди жителей.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина со среды, 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20220926/feyki-1819581345.html

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в мире, панама, россия, частичная мобилизация в россии