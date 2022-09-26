https://ria.ru/20220926/rosgvardiya-1819563753.html

Трое росгвардейцев стали Героями России за подвиги на Украине

Трое росгвардейцев стали Героями России за подвиги на Украине - РИА Новости, 26.09.2022

Трое росгвардейцев стали Героями России за подвиги на Украине

Три сотрудника Росгвардии, отличившиеся в ходе спецоперации на Украине, получили звания Героя России, золотые звезды им вручил глава ведомства Виктор Золотов,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:58

2022-09-26T15:58

2022-09-26T15:58

специальная военная операция на украине

безопасность

виктор золотов

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Три сотрудника Росгвардии, отличившиеся в ходе спецоперации на Украине, получили звания Героя России, золотые звезды им вручил глава ведомства Виктор Золотов, сообщает пресс-служба ведомства."Генерал армии Виктор Золотов вручил троим росгвардейцам Золотые Звезды Героя России...Золотов вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции. В своем выступлении в ходе церемонии генерал армии Виктор Золотов отметил, что войска национальной гвардии принимают самое активное участие в реализации комплекса мер по постконфликтному урегулированию на освобожденных территориях, включая обеспечение безопасности судьбоносных референдумов о присоединении к России", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что церемония чествования героев проходила в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге.Отмечается, что званий Героя России удостоены два генерал-майора: Павел Индык и Сергей Бураков. Золотов также вручил медаль "Золотая Звезда" командиру группы специального назначения Центра специального назначения Росгвардии майору Мищенко Алексею. Медаль вручается лицам, которым присвоено звание Героя России.Кроме того, были вручены и другие госнаграды. Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами вручен первому заместителю командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенанту Алибеку Делимханову. Наград также были удостоены военные и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии. Орденом Мужества награжден сотрудник ОМОН Росгвардии старший сержант полиции Алексей М., медалью "За Отвагу" – лейтенант полиции Виталий Е., медалями Жукова – военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии прапорщик Сергей Х. и снайпер ефрейтор Евгений В., медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - сотрудник ОМОН Росгвардии майор полиции Владимир М."Завершая свое выступление, глава ведомства подчеркнул, что бесценный опыт, приобретаемый сегодня войсками, в полной мере учитывается при реализации мероприятий по совершенствованию служебно-боевой деятельности и повышению уровня боеготовности. В ходе специальной военной операции росгвардейцы выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колоны, а также наносили противнику значительный урон в живой силе и технике, задерживали участников националистических вооруженных формирований", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220910/pamyatnik-1815889299.html

https://ria.ru/20220810/medali-1808672477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, виктор золотов, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, ситуация в днр и лнр