Трое росгвардейцев стали Героями России за подвиги на Украине
Золотов наградил трех сотрудников Росгвардии, ставших Героями России за подвиги на Украине
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Три сотрудника Росгвардии, отличившиеся в ходе спецоперации на Украине, получили звания Героя России, золотые звезды им вручил глава ведомства Виктор Золотов, сообщает пресс-служба ведомства.
"Генерал армии Виктор Золотов вручил троим росгвардейцам Золотые Звезды Героя России...Золотов вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции. В своем выступлении в ходе церемонии генерал армии Виктор Золотов отметил, что войска национальной гвардии принимают самое активное участие в реализации комплекса мер по постконфликтному урегулированию на освобожденных территориях, включая обеспечение безопасности судьбоносных референдумов о присоединении к России", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что церемония чествования героев проходила в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что званий Героя России удостоены два генерал-майора: Павел Индык и Сергей Бураков. Золотов также вручил медаль "Золотая Звезда" командиру группы специального назначения Центра специального назначения Росгвардии майору Мищенко Алексею. Медаль вручается лицам, которым присвоено звание Героя России.
Кроме того, были вручены и другие госнаграды. Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами вручен первому заместителю командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенанту Алибеку Делимханову. Наград также были удостоены военные и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии. Орденом Мужества награжден сотрудник ОМОН Росгвардии старший сержант полиции Алексей М., медалью "За Отвагу" – лейтенант полиции Виталий Е., медалями Жукова – военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии прапорщик Сергей Х. и снайпер ефрейтор Евгений В., медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - сотрудник ОМОН Росгвардии майор полиции Владимир М.
"Завершая свое выступление, глава ведомства подчеркнул, что бесценный опыт, приобретаемый сегодня войсками, в полной мере учитывается при реализации мероприятий по совершенствованию служебно-боевой деятельности и повышению уровня боеготовности. В ходе специальной военной операции росгвардейцы выполняли боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колоны, а также наносили противнику значительный урон в живой силе и технике, задерживали участников националистических вооруженных формирований", - добавили в пресс-службе.