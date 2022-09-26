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Референдум в ДНР проходит без происшествий, рассказал глава ЦИК

Референдум в ДНР проходит без происшествий, рассказал глава ЦИК - РИА Новости, 26.09.2022

Референдум в ДНР проходит без происшествий, рассказал глава ЦИК

Глава центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий рассказал РИА Новости, что процесс голосования на территории ДНР... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T23:27

2022-09-26T23:27

2022-09-26T23:30

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донецкая народная республика

референдум в донбассе

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горловка

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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Глава центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий рассказал РИА Новости, что процесс голосования на территории ДНР проходит в основном без происшествий."Я уже неоднократно заявлял, Украиной предпринимались попытки запугать наших граждан, рассылались какие-то фейковые сообщения. Всё это предпринималось и предпринимается на сегодняшний день. С этим явлением мы сталкивались со стороны недружественных нам элементов, пытавшихся помешать нам, но у нас все ребята закаленные… Нас этим не запугать", - сказал Высоцкий.Кроме того, он напомнил, что в воскресенье в результате обстрела города Горловка контузию получил сотрудник выездной комиссии. На уточняющий вопрос журналиста, были ли еще какие-нибудь ЧП в ходе голосования, Высоцкий ответил: "Больше о ЧП на избирательных участках нам информации не поступало".

донецкая народная республика

украина

горловка

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в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе, украина, горловка