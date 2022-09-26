https://ria.ru/20220926/referendum-1819656287.html

Явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней составила 86,89 процента

Явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней составила 86,89 процента - РИА Новости, 26.09.2022

Явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней составила 86,89 процента

Явка на референдуме в Донецкой Народной Республике по итогам четырех дней составила 86,89 процента, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:37

2022-09-26T21:37

2022-09-26T23:20

политика

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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цик лнр

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ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Явка на референдуме в Донецкой Народной Республике по итогам четырех дней составила 86,89 процента, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Высоцкий."За четыре дня явка составила 86,89 процента", — заявил он.По его словам, внутри республики проголосовали почти полтора миллиона человек, а на зарубежных участках — более 410 тысяч.Как сообщила председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко, по итогам четырех дней явка в регионе составила 83,61 процента. В Херсонской области эта цифра составила 63,58 процента от списочного состава избирателей, заявила глава местного избиркома Марина Захарова.В Запорожской области, по данным председателя ЦИК Галины Катющенко, явка составила 66,43 процента с учетом голосования за рубежом.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

донецкая народная республика

россия

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запорожская область

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"Настанет мир, стабильность" – жители Мариуполя активно голосуют на референдуме Жители Мариуполя активно голосуют на референдуме, хотя многие ждут вторника, чтобы торжественно проголосовать на участках 2022-09-26T21:37 true PT1M59S

"За воссоединение с Россией!": референдум в ЛДНР и соседних областях Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вхождение в состав РФ обезопасит территории и "восстановит справедливость", считают жители поселка городского типа Новотошковское. На сегодняшний день явка в регионах превышает 70 процентов. Избиратели уверены, что после голосования начнется новая страница истории, "без коррупции и фашизма". 2022-09-26T21:37 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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