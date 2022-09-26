https://ria.ru/20220926/referendum-1819648477.html

В России проголосовали более 363 тысяч жителей ЛНР

В России проголосовали более 363 тысяч жителей ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022

В России проголосовали более 363 тысяч жителей ЛНР

Более 363 тысяч жителей ЛНР проголосовали на участках на территории РФ на референдуме о вхождении в состав России, заявила в понедельник журналистам... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:33

2022-09-26T20:33

2022-09-26T20:36

в мире

россия

луганская народная республика

цик лнр

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Более 363 тысяч жителей ЛНР проголосовали на участках на территории РФ на референдуме о вхождении в состав России, заявила в понедельник журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова.Ранее в ЦИК ЛНР заявили, что по итогам трех дней в РФ проголосовали более 270 тысяч жителей республики."На территории Российской Федерации 26 сентября 93 367 жителей Луганской Народной Республики проголосовали", - сказала Кирсанова.По ее словам, всего по итогам четырех дней голосования в референдуме на территории РФ приняли участие 363 211 жителей республики.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819645676.html

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в мире, россия, луганская народная республика, цик лнр, референдум в донбассе