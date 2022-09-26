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Явка в ЛНР составила 83,61 процента по итогам четвертого дня

Явка в ЛНР составила 83,61 процента по итогам четвертого дня - РИА Новости, 26.09.2022

Явка в ЛНР составила 83,61 процента по итогам четвертого дня

Явка избирателей по итогам четвертого дня референдума в Луганской Народной Республике составила 83,61 процента, заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:01

2022-09-26T20:01

2022-09-26T21:38

политика

луганская народная республика

цик лнр

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Явка избирателей по итогам четвертого дня референдума в Луганской Народной Республике составила 83,61 процента, заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Явка по республике на сегодняшний день составила 83,61 процента", — сказала она.Как сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, явка в регионе по итогам четвертого дня составила 63,58 процента от списочного состава избирателей.В Запорожской области, по информации главы местного ЦИК Галины Катющенко, явка по обобщенным данным составила 66,43 процента с учетом голосования за рубежом.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум по вопросу о вхождении в состав России.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

луганская народная республика

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"Настанет мир, стабильность" – жители Мариуполя активно голосуют на референдуме Жители Мариуполя активно голосуют на референдуме, хотя многие ждут вторника, чтобы торжественно проголосовать на участках 2022-09-26T20:01 true PT1M59S

"За воссоединение с Россией!": референдум в ЛДНР и соседних областях Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вхождение в состав РФ обезопасит территории и "восстановит справедливость", считают жители поселка городского типа Новотошковское. На сегодняшний день явка в регионах превышает 70 процентов. Избиратели уверены, что после голосования начнется новая страница истории, "без коррупции и фашизма". 2022-09-26T20:01 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, луганская народная республика, цик лнр, референдум в донбассе