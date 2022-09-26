https://ria.ru/20220926/referendum-1819577539.html

В ЛНР на референдуме проголосовали около 98 процентов военнослужащих

В ЛНР на референдуме проголосовали около 98 процентов военнослужащих - РИА Новости, 26.09.2022

В ЛНР на референдуме проголосовали около 98 процентов военнослужащих

Около 98% военнослужащих народной милиции ЛНР проголосовали на референдуме по вопросу о вхождении республики в состав РФ, заявил РИА Новости офицер оборонного... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:29

2022-09-26T16:29

2022-09-26T16:29

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Около 98% военнослужащих народной милиции ЛНР проголосовали на референдуме по вопросу о вхождении республики в состав РФ, заявил РИА Новости офицер оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко."По состоянию на 16.00 (совпадает с мск) 26 сентября можно сказать, что народная милиция ЛНР завершает проведение референдума, поскольку порядка 98% военнослужащих уже высказали свое мнение о вхождении в состав Российской Федерации. Конечно же, в оборонном ведомстве выдержат все временные рамки и голосование будет завершено в установленные сроки, но это, по сути, уже формальность", - сказал Марочко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819555760.html

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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, референдум в донбассе