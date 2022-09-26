https://ria.ru/20220926/referendum-1819554932.html

СБУ сообщила о подозрении в предательстве главам ЦИК ДНР и ЛНР

СБУ сообщила о подозрении в предательстве главам ЦИК ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022

СБУ сообщила о подозрении в предательстве главам ЦИК ДНР и ЛНР

Служба безопасности Украины сообщила главам ЦИК ДНР и ЛНР Владимиру Высоцкому и Елене Кравченко, а также председателю общественной палаты ДНР Александру Кофману РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:41

2022-09-26T15:41

2022-09-26T15:41

в мире

елена кравченко

александр кофман

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украина

луганская народная республика

служба безопасности украины

днр

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила главам ЦИК ДНР и ЛНР Владимиру Высоцкому и Елене Кравченко, а также председателю общественной палаты ДНР Александру Кофману и советнику главы ЛНР Марину Филиппову о подозрении в предательстве за организацию референдумов о вхождении республик в состав России, сообщили в пресс-службе ведомства."СБУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" в "ЛДНР". В частности: Владимиру Высоцкому, председателю центральной избирательной комиссии "ДНР"; Елене Кравченко, "председателю центральной избирательной комиссии "ЛНР"; Александру Кофману – "главе общественной палаты "ДНР"; Марине Филипповой – "советнице председателя "ЛНР", - сообщает пресс-служба СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, им инкриминируют "коллаборационную деятельность" и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Отмечается, что в ближайшее время они будут объявлены в розыск.Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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