https://ria.ru/20220926/referendum-1819531784.html

Референдум в Запорожской области проходит штатно, заявил наблюдатель

Референдум в Запорожской области проходит штатно, заявил наблюдатель - РИА Новости, 26.09.2022

Референдум в Запорожской области проходит штатно, заявил наблюдатель

Референдум в Запорожской области проходит штатно, голосование безопасно, заявил первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:37

2022-09-26T14:37

2022-09-26T14:37

в мире

россия

запорожская область

александр малькевич

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Референдум в Запорожской области проходит штатно, голосование безопасно, заявил первый заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, который в настоящее время находится в Мелитополе."Голосование проходит <...> в штатном режиме", - сказал он на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Малькевич добавил, что на участках в Запорожской области "безопасное абсолютно голосование".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819507675.html

россия

запорожская область

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в мире, россия, запорожская область, александр малькевич, референдумы на освобожденных территориях