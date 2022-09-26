https://ria.ru/20220926/referendum-1819488860.html

Глава Запорожской ВГА принял участие в референдуме

Глава Запорожской ВГА принял участие в референдуме - РИА Новости, 26.09.2022

Глава Запорожской ВГА принял участие в референдуме

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий принял участие в референдуме по вхождению в состав России, заявив, что регион "возвращается домой". РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:34

2022-09-26T12:34

2022-09-26T12:34

референдум

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

россия

украина

евгений балицкий

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий принял участие в референдуме по вхождению в состав России, заявив, что регион "возвращается домой"."Сегодня я проголосовал на выездном избирательном участке вместе с жителями области. Для меня это большая честь. Я понимаю, что мы уже в истории. Запорожская область возвращается домой, возвращается туда, где она родилась. В социальные гарантии, мир и спокойствие", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, в регионе четвертый день голосования проходит в выездном формате, а уже завтра, 27 сентября, можно будет прийти проголосовать на свой избирательный участок с 8.00 до 16.00.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

https://ria.ru/20220926/yavka-1819435287.html

запорожская область

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

референдум, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, в мире