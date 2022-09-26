https://ria.ru/20220926/referendum-1819442868.html

Глава Южной Осетии поддержал референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Глава Южной Осетии поддержал референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 26.09.2022

Глава Южной Осетии поддержал референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье

Южная Осетия всецело поддерживает референдумы по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил в понедельник президент... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:36

2022-09-26T10:36

2022-09-26T11:05

специальная военная операция на украине

южная осетия

россия

в мире

алан гаглоев

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ЦХИНВАЛ, 26 сен – РИА Новости. Южная Осетия всецело поддерживает референдумы по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил в понедельник президент республики Алан Гаглоев.Это единственно верные в создавшейся международной политической обстановке шаги, направленные на прекращение массового кровопролития, многолетней дискриминации и нарушения прав человека в регионе, предотвращение развертывания военной инфраструктуры НАТО у непосредственных границ Российской Федерации, считает президент."Достижение мира в регионе труднейшая задача, но, уверен, – она будет достигнута", - подчеркнул Гаглоев.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/serbiya-1819317837.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

южная осетия

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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