https://ria.ru/20220926/referendum-1819411603.html

В Херсонской области надеются стать субъектом России в ближайшее время

В Херсонской области надеются стать субъектом России в ближайшее время - РИА Новости, 26.09.2022

В Херсонской области надеются стать субъектом России в ближайшее время

Херсонская область стремится стать российским регионом как можно скорее, заявил РИА Новости заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T07:11

2022-09-26T07:11

2022-09-26T08:59

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

украина

в мире

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818932266_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_bca921cc48f767a6ef060e7ff5f07347.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Херсонская область стремится стать российским регионом как можно скорее, заявил РИА Новости заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, ход событий, связанный с присоединением Херсонской области к России, уже невозможно изменить и переломить, несмотря на все запугивания и угрозы с украинской стороны.Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходит в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819379914.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина, в мире, референдумы на освобожденных территориях