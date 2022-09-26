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Жителю Петербурга вынесли приговор за сожжение чучела в военной форме

Жителю Петербурга вынесли приговор за сожжение чучела в военной форме - РИА Новости, 26.09.2022

Жителю Петербурга вынесли приговор за сожжение чучела в военной форме

Районный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 3 годам 8 месяцам колонии местного жителя Игоря Мальцева, который сжег чучело в форме военнослужащего российской... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:53

2022-09-26T13:53

2022-09-26T13:55

происшествия

россия

санкт-петербург

санкт-петербургский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Районный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 3 годам 8 месяцам колонии местного жителя Игоря Мальцева, который сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Как установил суд, Игорь Мальцев 6 марта на льду Невы сжег чучело в форме военнослужащего российской армии, "грубо нарушая общепризнанные нормы поведения".Ему вменили статью 213 УК РФ (хулиганство), Василеостровский районный суд 11 марта арестовал обвиняемого, а Санкт-Петербургский городской суд в апреле подтвердил это решение."Василеостровский районный суд… огласил приговор в отношении Игоря Мальцева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ… Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев в ИК общего режима", - говорится в релизе.

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происшествия, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд