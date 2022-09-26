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Разработчики игр и сотрудники кибербеза могут претендовать на отсрочку
Разработчики игр и сотрудники кибербеза могут претендовать на отсрочку - РИА Новости, 26.09.2022
Разработчики игр и сотрудники кибербеза могут претендовать на отсрочку
Разработчики игр и сотрудники компаний в сфере кибербезопасности могут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T22:00
2022-09-26T22:00
2022-09-26T22:00
в мире
максут шадаев
россия
частичная мобилизация в россии
технологии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Разработчики игр и сотрудники компаний в сфере кибербезопасности могут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли."Геймдев, кибербез (кибербезопасность - ред.) - для нас есть одна IT-отрасль, и все, что имеет отношение к IT, точно должно получить поддержку",- отметил глава министерства.Шадаев также отметил, что IT-сотрудник из банковской сферы не сможет претендовать на отсрочку, однако может получить "бронь" уже от лица банковской организации, в которой он работает.В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса
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в мире, максут шадаев, россия, частичная мобилизация в россии, технологии
В мире, Максут Шадаев, Россия, Частичная мобилизация в России, Технологии
Разработчики игр и сотрудники кибербеза могут претендовать на отсрочку
Минцифры: разработчики игр и сотрудники кибербеза могут претендовать на отсрочку