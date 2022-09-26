https://ria.ru/20220926/odkb-1819582395.html

ОДКБ приветствует урегулирование конфликта между Бишкеком и Душанбе

ОДКБ приветствует урегулирование конфликта между Бишкеком и Душанбе - РИА Новости, 26.09.2022

ОДКБ приветствует урегулирование конфликта между Бишкеком и Душанбе

Секретариат ОДКБ приветствует подписание Киргизией и Таджикистаном протокола об урегулировании ситуации на границе, заявили в организации. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:43

2022-09-26T16:43

2022-09-26T16:43

в мире

таджикистан

киргизия

одкб

telegram (приложение)

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Секретариат ОДКБ приветствует подписание Киргизией и Таджикистаном протокола об урегулировании ситуации на границе, заявили в организации.Ранее сообщалось, что в воскресенье Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта и урегулировании ситуации на границе двух государств."В Секретариате ОДКБ приветствуют подписание руководителями компетентных органов Кыргызстана и Таджикистана протокола встречи делегаций кыргызской и таджикской сторон по стабилизации ситуации на приграничных территориях. Позитивно оцениваем договоренность сторон по ускорению работы, направленной на завершение проектного описания линии прохождения кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ОДКБ."Считаем, что договоренность сторон не выставлять пограничные посты вблизи участка границы, на котором произошли боевые столкновения, положительно повлияет на стабилизацию обстановки на границе. Любые попытки применения силы для решения спорных вопросов являются неприемлемыми, все пограничные разногласия необходимо решать политико-дипломатическим путем", - указывается в комментарии.В ОДКБ выразили надежду, что подписанный протокол будет реализован, и на границе Киргизии и Таджикистана восстановятся мир и взаимопонимание.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.В воскресенье, 25 сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.

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https://ria.ru/20220922/odkb-1818782018.html

https://ria.ru/20220926/kirgiziya-1819486392.html

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в мире, таджикистан, киргизия, одкб, telegram (приложение), столкновения на границе таджикистана и киргизии