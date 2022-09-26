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ОДКБ приветствует урегулирование конфликта между Бишкеком и Душанбе - РИА Новости, 26.09.2022
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ОДКБ приветствует урегулирование конфликта между Бишкеком и Душанбе
ОДКБ приветствует урегулирование конфликта между Бишкеком и Душанбе - РИА Новости, 26.09.2022
ОДКБ приветствует урегулирование конфликта между Бишкеком и Душанбе
Секретариат ОДКБ приветствует подписание Киргизией и Таджикистаном протокола об урегулировании ситуации на границе, заявили в организации. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:43
2022-09-26T16:43
в мире
таджикистан
киргизия
одкб
telegram (приложение)
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Секретариат ОДКБ приветствует подписание Киргизией и Таджикистаном протокола об урегулировании ситуации на границе, заявили в организации.Ранее сообщалось, что в воскресенье Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта и урегулировании ситуации на границе двух государств."В Секретариате ОДКБ приветствуют подписание руководителями компетентных органов Кыргызстана и Таджикистана протокола встречи делегаций кыргызской и таджикской сторон по стабилизации ситуации на приграничных территориях. Позитивно оцениваем договоренность сторон по ускорению работы, направленной на завершение проектного описания линии прохождения кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ОДКБ."Считаем, что договоренность сторон не выставлять пограничные посты вблизи участка границы, на котором произошли боевые столкновения, положительно повлияет на стабилизацию обстановки на границе. Любые попытки применения силы для решения спорных вопросов являются неприемлемыми, все пограничные разногласия необходимо решать политико-дипломатическим путем", - указывается в комментарии.В ОДКБ выразили надежду, что подписанный протокол будет реализован, и на границе Киргизии и Таджикистана восстановятся мир и взаимопонимание.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.В воскресенье, 25 сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
https://ria.ru/20220925/kirgiziya-1819328450.html
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в мире, таджикистан, киргизия, одкб, telegram (приложение), столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, ОДКБ, Telegram (приложение), Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
16:43 26.09.2022
 
ОДКБ приветствует урегулирование конфликта между Бишкеком и Душанбе

ОДКБ заявила о приветствии протокола Бишкеком и Душанбе об урегулировании конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон перед началом заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе
Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон перед началом заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон перед началом заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Секретариат ОДКБ приветствует подписание Киргизией и Таджикистаном протокола об урегулировании ситуации на границе, заявили в организации.
Ранее сообщалось, что в воскресенье Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта и урегулировании ситуации на границе двух государств.
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Киргизия и Таджикистан договорились убрать погранзаставы в зоне конфликта
"В Секретариате ОДКБ приветствуют подписание руководителями компетентных органов Кыргызстана и Таджикистана протокола встречи делегаций кыргызской и таджикской сторон по стабилизации ситуации на приграничных территориях. Позитивно оцениваем договоренность сторон по ускорению работы, направленной на завершение проектного описания линии прохождения кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ОДКБ.
"Считаем, что договоренность сторон не выставлять пограничные посты вблизи участка границы, на котором произошли боевые столкновения, положительно повлияет на стабилизацию обстановки на границе. Любые попытки применения силы для решения спорных вопросов являются неприемлемыми, все пограничные разногласия необходимо решать политико-дипломатическим путем", - указывается в комментарии.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный с Азербайджаном район Вайоцдзорской области Армении - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 19:21
Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана
В ОДКБ выразили надежду, что подписанный протокол будет реализован, и на границе Киргизии и Таджикистана восстановятся мир и взаимопонимание.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.
Киргизская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
В воскресенье, 25 сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
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В миреТаджикистанКиргизияОДКБTelegram (приложение)Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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