https://ria.ru/20220926/moldaviya-1819435814.html

Санду готова лишать гражданства молдаван, воюющих на стороне России

Санду готова лишать гражданства молдаван, воюющих на стороне России - РИА Новости, 26.09.2022

Санду готова лишать гражданства молдаван, воюющих на стороне России

Высший совет безопасности Молдавии выдал рекомендацию лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в боевых действиях на Украине на стороне... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:15

2022-09-26T10:15

2022-09-26T10:45

россия

молдавия

специальная военная операция на украине

в мире

майя санду

частичная мобилизация в россии

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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Высший совет безопасности Молдавии выдал рекомендацию лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в боевых действиях на Украине на стороне России, заявила на брифинге президент республики Майя Санду."Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Молдавии (Приднестровье - ред.). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора", - заявила Санду. Она добавила, что пока нет подтверждения информации о наборе приднестровцев, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и будет выступать на стороне России. Президент пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у соотечественников, которые обладают двойным подданством - российским и молдавским.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815857991.html

https://ria.ru/20220911/bilety-1815961515.html

россия

молдавия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, в мире, майя санду, частичная мобилизация в россии