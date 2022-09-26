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Санду готова лишать гражданства молдаван, воюющих на стороне России - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/moldaviya-1819435814.html
Санду готова лишать гражданства молдаван, воюющих на стороне России
Санду готова лишать гражданства молдаван, воюющих на стороне России - РИА Новости, 26.09.2022
Санду готова лишать гражданства молдаван, воюющих на стороне России
Высший совет безопасности Молдавии выдал рекомендацию лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в боевых действиях на Украине на стороне... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:15
2022-09-26T10:45
россия
молдавия
специальная военная операция на украине
в мире
майя санду
частичная мобилизация в россии
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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Высший совет безопасности Молдавии выдал рекомендацию лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в боевых действиях на Украине на стороне России, заявила на брифинге президент республики Майя Санду."Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Молдавии (Приднестровье - ред.). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора", - заявила Санду. Она добавила, что пока нет подтверждения информации о наборе приднестровцев, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и будет выступать на стороне России. Президент пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у соотечественников, которые обладают двойным подданством - российским и молдавским.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815857991.html
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россия, молдавия, в мире, майя санду, частичная мобилизация в россии
Россия, Молдавия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Майя Санду, Частичная мобилизация в России
10:15 26.09.2022 (обновлено: 10:45 26.09.2022)
 
Санду готова лишать гражданства молдаван, воюющих на стороне России

Санду готова лишать гражданства молдаван за участие в боевых действиях на стороне России

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Высший совет безопасности Молдавии выдал рекомендацию лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в боевых действиях на Украине на стороне России, заявила на брифинге президент республики Майя Санду.
"Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Молдавии (Приднестровье - ред.). Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать в военном конфликте на стороне агрессора", - заявила Санду. Она добавила, что пока нет подтверждения информации о наборе приднестровцев, но власти предупреждают о наказании для тех, кто будет мобилизован и будет выступать на стороне России. Президент пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у соотечественников, которые обладают двойным подданством - российским и молдавским.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 14:29
Додон заявил, что для жителей Молдавии наступили худшие времена
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Air Moldova - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 10:54Туризм
Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМолдавияВ миреМайя СандуЧастичная мобилизация в России
 
 
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