14:12 26.09.2022 (обновлено: 16:29 26.09.2022)
Мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки
Мобилизованные россияне могут взять с собой предметы личной гигиены и элементы экипировки
Военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизованные граждане России могут взять с собой предметы личной гигиены с учетом индивидуальных потребностей и элементы экипировки, однако рекомендуется брать только самое необходимое, сообщили на портале "Объясняем.рф".
"Что можно брать с собой мобилизованным? При желании можно взять c собой: предметы личной гигиены; термобелье; батарейки (разные); фонарик; походную сидушку; подшлемник (спортивную шапку); перчатки тактические; теплоиды (химическую грелку); мультитул (многофункциональный компактный инструмент). Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое", - говорится в сообщении.
На портале подчеркнули, что мобилизованные получают обмундирование сразу после прибытия в войсковую часть.
"Мобилизованный будет обеспечен всеми необходимыми предметами личной гигиены. В то же время он может взять свои предметы личной гигиены с учетом индивидуальных привычек и потребностей", - пояснили на портале.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиянэто чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.