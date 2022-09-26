https://ria.ru/20220926/mobilizovannye-1819522299.html

Мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки

Мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки - РИА Новости, 26.09.2022

Мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки

Мобилизованные граждане России могут взять с собой предметы личной гигиены с учетом индивидуальных потребностей и элементы экипировки, однако рекомендуется... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:12

2022-09-26T14:12

2022-09-26T16:29

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

украина

общество

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизованные граждане России могут взять с собой предметы личной гигиены с учетом индивидуальных потребностей и элементы экипировки, однако рекомендуется брать только самое необходимое, сообщили на портале "Объясняем.рф"."Что можно брать с собой мобилизованным? При желании можно взять c собой: предметы личной гигиены; термобелье; батарейки (разные); фонарик; походную сидушку; подшлемник (спортивную шапку); перчатки тактические; теплоиды (химическую грелку); мультитул (многофункциональный компактный инструмент). Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое", - говорится в сообщении.На портале подчеркнули, что мобилизованные получают обмундирование сразу после прибытия в войсковую часть."Мобилизованный будет обеспечен всеми необходимыми предметами личной гигиены. В то же время он может взять свои предметы личной гигиены с учетом индивидуальных привычек и потребностей", - пояснили на портале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиянэто чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819496887.html

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819480009.html

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украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, россия, украина, общество