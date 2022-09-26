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Мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/mobilizovannye-1819522299.html
Мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки
Мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки - РИА Новости, 26.09.2022
Мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки
Мобилизованные граждане России могут взять с собой предметы личной гигиены с учетом индивидуальных потребностей и элементы экипировки, однако рекомендуется... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:12
2022-09-26T16:29
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
украина
общество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизованные граждане России могут взять с собой предметы личной гигиены с учетом индивидуальных потребностей и элементы экипировки, однако рекомендуется брать только самое необходимое, сообщили на портале "Объясняем.рф"."Что можно брать с собой мобилизованным? При желании можно взять c собой: предметы личной гигиены; термобелье; батарейки (разные); фонарик; походную сидушку; подшлемник (спортивную шапку); перчатки тактические; теплоиды (химическую грелку); мультитул (многофункциональный компактный инструмент). Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое", - говорится в сообщении.На портале подчеркнули, что мобилизованные получают обмундирование сразу после прибытия в войсковую часть."Мобилизованный будет обеспечен всеми необходимыми предметами личной гигиены. В то же время он может взять свои предметы личной гигиены с учетом индивидуальных привычек и потребностей", - пояснили на портале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиянэто чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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частичная мобилизация в россии, россия, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Украина, Общество
14:12 26.09.2022 (обновлено: 16:29 26.09.2022)
 
Мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки

Мобилизованные россияне могут взять с собой предметы личной гигиены и элементы экипировки

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизованные граждане России могут взять с собой предметы личной гигиены с учетом индивидуальных потребностей и элементы экипировки, однако рекомендуется брать только самое необходимое, сообщили на портале "Объясняем.рф".
"Что можно брать с собой мобилизованным? При желании можно взять c собой: предметы личной гигиены; термобелье; батарейки (разные); фонарик; походную сидушку; подшлемник (спортивную шапку); перчатки тактические; теплоиды (химическую грелку); мультитул (многофункциональный компактный инструмент). Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое", - говорится в сообщении.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиян
На портале подчеркнули, что мобилизованные получают обмундирование сразу после прибытия в войсковую часть.
"Мобилизованный будет обеспечен всеми необходимыми предметами личной гигиены. В то же время он может взять свои предметы личной гигиены с учетом индивидуальных привычек и потребностей", - пояснили на портале.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиянэто чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииРоссияУкраинаОбщество
 
 
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