https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819496887.html

Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиян

Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиян - РИА Новости, 26.09.2022

Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиян

Мобилизованные граждане России будут получать трехразовое горячее питание или индивидуальные пайки, говорится в ответах кол-центра 122, опубликованных в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:58

2022-09-26T12:58

2022-09-26T12:59

здоровье - общество

сергей шойгу

россия

telegram (приложение)

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизованные граждане России будут получать трехразовое горячее питание или индивидуальные пайки, говорится в ответах кол-центра 122, опубликованных в понедельник на Telegram-канале Объясняем.рф."После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен трехразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут выдаваться индивидуальные пайки", - говорится в ответе на вопрос об организации питания мобилизованных военнослужащих.При этом уточняется, что мобилизованные не смогут отказаться от горячего питания в пользу пайка - он будет выдаваться военнослужащим лишь в случае невозможности доставки сбалансированного горячего рациона.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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здоровье - общество, сергей шойгу, россия, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии, общество