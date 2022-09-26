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Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиян - РИА Новости, 26.09.2022
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Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиян
Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиян - РИА Новости, 26.09.2022
Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиян
Мобилизованные граждане России будут получать трехразовое горячее питание или индивидуальные пайки, говорится в ответах кол-центра 122, опубликованных в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:58
2022-09-26T12:59
здоровье - общество
сергей шойгу
россия
telegram (приложение)
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизованные граждане России будут получать трехразовое горячее питание или индивидуальные пайки, говорится в ответах кол-центра 122, опубликованных в понедельник на Telegram-канале Объясняем.рф."После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен трехразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут выдаваться индивидуальные пайки", - говорится в ответе на вопрос об организации питания мобилизованных военнослужащих.При этом уточняется, что мобилизованные не смогут отказаться от горячего питания в пользу пайка - он будет выдаваться военнослужащим лишь в случае невозможности доставки сбалансированного горячего рациона.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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здоровье - общество, сергей шойгу, россия, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Сергей Шойгу, Россия, Telegram (приложение), Частичная мобилизация в России, Общество
12:58 26.09.2022 (обновлено: 12:59 26.09.2022)
 
Объясняем.рф рассказал о питании для мобилизованных россиян

Объясняем.рф: мобилизованные россияне будут получать трехразовое горячее питание и пайки

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизованные граждане России будут получать трехразовое горячее питание или индивидуальные пайки, говорится в ответах кол-центра 122, опубликованных в понедельник на Telegram-канале Объясняем.рф.
"После прибытия мобилизованного в расположение воинской части он будет обеспечен трехразовым горячим питанием. В случае невозможности доставить горячее питание будут выдаваться индивидуальные пайки", - говорится в ответе на вопрос об организации питания мобилизованных военнослужащих.
При этом уточняется, что мобилизованные не смогут отказаться от горячего питания в пользу пайка - он будет выдаваться военнослужащим лишь в случае невозможности доставки сбалансированного горячего рациона.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Здоровье - ОбществоСергей ШойгуРоссияTelegram (приложение)Частичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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