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Минцифры обсудит отсрочку от частичной мобилизации для учителей информатики - РИА Новости, 26.09.2022
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Минцифры обсудит отсрочку от частичной мобилизации для учителей информатики
Минцифры обсудит отсрочку от частичной мобилизации для учителей информатики - РИА Новости, 26.09.2022
Минцифры обсудит отсрочку от частичной мобилизации для учителей информатики
Минцифры РФ обсудит с Минпросвещения и Минобрнауки вопрос отсрочки от частичной мобилизации для учителей информатики и специалистов в вузах, заявил глава... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:45
2022-09-26T20:45
максут шадаев
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минцифры РФ обсудит с Минпросвещения и Минобрнауки вопрос отсрочки от частичной мобилизации для учителей информатики и специалистов в вузах, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли.На прошлой неделе Минцифры РФ сообщило, что подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации. Форма подачи списка сотрудников для отсрочки будет с 27 сентября открыта на "Госуслугах", заявлял Шадаев ранее в понедельник."Вопрос по поводу отсрочки для учителей информатики и специалистов в вузах проработаем с Минпросвещения и Минобрнауки", - сказал Шадаев.В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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максут шадаев, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии
Максут Шадаев, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России
20:45 26.09.2022
 
Минцифры обсудит отсрочку от частичной мобилизации для учителей информатики

Минцифры обсудит предоставление отсрочки от частичной мобилизации для учителей информатики

© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Fotolia / undrey
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минцифры РФ обсудит с Минпросвещения и Минобрнауки вопрос отсрочки от частичной мобилизации для учителей информатики и специалистов в вузах, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли.
На прошлой неделе Минцифры РФ сообщило, что подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации. Форма подачи списка сотрудников для отсрочки будет с 27 сентября открыта на "Госуслугах", заявлял Шадаев ранее в понедельник.
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"Вопрос по поводу отсрочки для учителей информатики и специалистов в вузах проработаем с Минпросвещения и Минобрнауки", - сказал Шадаев.
В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Максут ШадаевСергей ШойгуРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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