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СМИ: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции - РИА Новости, 26.09.2022
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СМИ: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции
СМИ: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции - РИА Новости, 26.09.2022
СМИ: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции
Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T06:01
2022-09-26T06:11
в мире
технологии
реджеп тайип эрдоган
сша
великобритания
россия
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 26 сен — РИА Новости. Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, использующих карту "Мир", пишет газета Sabah.Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы."Срочные новости: президент Реджеп Тайип Эрдоган собирает министров в Бештепе (резиденция турецкого лидера. — Прим. ред.) на последнее в сентябре заседание кабинета министров. Международные отношения, последняя ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике, будут включены в повестку дня кабинета министров", — пишет газета.Сообщается, что одна из тем повестки — положение российских туристов в Турции.В начале прошлой недели турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание карт "Мир". Там отметили, что решение связано с санкциями США и Великобритании против России. В пресс-службе платежной системы пояснили агентству, что прием и обслуживание ее карт за рубежом зависит от самих банков.
https://ria.ru/20220923/karty-1818848451.html
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в мире, технологии, реджеп тайип эрдоган, сша, великобритания, россия, санкции в отношении россии
В мире, Технологии, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Великобритания, Россия, Санкции в отношении России
06:01 26.09.2022 (обновлено: 06:11 26.09.2022)
 
СМИ: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции

Sabah: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с использованием карты "Мир" в Турции

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкОбладатель карты "Мир" у банкомата
Обладатель карты Мир у банкомата - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Обладатель карты "Мир" у банкомата. Архивное фото
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АНКАРА, 26 сен — РИА Новости. Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, использующих карту "Мир", пишет газета Sabah.
Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"
"Срочные новости: президент Реджеп Тайип Эрдоган собирает министров в Бештепе (резиденция турецкого лидера. — Прим. ред.) на последнее в сентябре заседание кабинета министров. Международные отношения, последняя ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике, будут включены в повестку дня кабинета министров", — пишет газета.
Сообщается, что одна из тем повестки — положение российских туристов в Турции.
"После санкционных шагов и призывов Европейского союза в отношении карт, используемых российскими туристами в Турции, будет проведена оценка того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации", — отмечает издание.
В начале прошлой недели турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание карт "Мир". Там отметили, что решение связано с санкциями США и Великобритании против России. В пресс-службе платежной системы пояснили агентству, что прием и обслуживание ее карт за рубежом зависит от самих банков.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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В миреТехнологииРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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