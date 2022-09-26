06:01 26.09.2022 (обновлено: 06:11 26.09.2022)
СМИ: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции
Sabah: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с использованием карты "Мир" в Турции
Обладатель карты "Мир" у банкомата. Архивное фото
АНКАРА, 26 сен — РИА Новости. Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, использующих карту "Мир", пишет газета Sabah.
Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы.
23 сентября, 09:25ТуризмВ Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"
"Срочные новости: президент Реджеп Тайип Эрдоган собирает министров в Бештепе (резиденция турецкого лидера. — Прим. ред.) на последнее в сентябре заседание кабинета министров. Международные отношения, последняя ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике, будут включены в повестку дня кабинета министров", — пишет газета.
Сообщается, что одна из тем повестки — положение российских туристов в Турции.
"После санкционных шагов и призывов Европейского союза в отношении карт, используемых российскими туристами в Турции, будет проведена оценка того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации", — отмечает издание.
В начале прошлой недели турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание карт "Мир". Там отметили, что решение связано с санкциями США и Великобритании против России. В пресс-службе платежной системы пояснили агентству, что прием и обслуживание ее карт за рубежом зависит от самих банков.
23 сентября, 21:30ТуризмВ Турции обсудили альтернативы карте "Мир"