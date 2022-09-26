https://ria.ru/20220926/mir-1819409072.html

СМИ: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции

СМИ: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции - РИА Новости, 26.09.2022

СМИ: Эрдоган обсудит с министрами ситуацию с картами "Мир" в Турции

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T06:01

2022-09-26T06:01

2022-09-26T06:11

в мире

технологии

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 26 сен — РИА Новости. Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган обсудит на заседании кабмина шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, использующих карту "Мир", пишет газета Sabah.Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы."Срочные новости: президент Реджеп Тайип Эрдоган собирает министров в Бештепе (резиденция турецкого лидера. — Прим. ред.) на последнее в сентябре заседание кабинета министров. Международные отношения, последняя ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике, будут включены в повестку дня кабинета министров", — пишет газета.Сообщается, что одна из тем повестки — положение российских туристов в Турции.В начале прошлой недели турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание карт "Мир". Там отметили, что решение связано с санкциями США и Великобритании против России. В пресс-службе платежной системы пояснили агентству, что прием и обслуживание ее карт за рубежом зависит от самих банков.

https://ria.ru/20220923/karty-1818848451.html

https://ria.ru/20220923/mir-1819078869.html

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