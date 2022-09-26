https://ria.ru/20220926/mestasily-1818970803.html

Места силы в России: легенды и реальность

Места силы в России: легенды и реальность - РИА Новости, 26.09.2022

Места силы в России: легенды и реальность

В России немало живописных мест, с которыми связаны древние легенды. Есть у нас и своя Шамбала, и лабиринты Кентавра, и деревня хоббитов. О том, как появились... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:00

2022-09-26T08:00

2022-09-26T12:35

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Ольга Кабанова. В России немало живописных мест, с которыми связаны древние легенды. Есть у нас и своя Шамбала, и лабиринты Кентавра, и деревня хоббитов. О том, как появились такие достопримечательности и есть ли научное объяснение происходящим там "чудесам", — в материале РИА Новости. Портал в параллельный мирМистический, таинственный, аномальный — так говорят об Аркаиме, древнем городе на Урале. Якобы он подпускает не всех: ломается транспорт, резко портится погода, не получается найти верную дорогу. И все же ежегодно сюда съезжаются эзотерики, шаманы, экстрасенсы — проводят обряды, медитируют, занимаются йогой.Чтобы заметить эффект, нужно пробыть тут 21 день, уверяет он. Можно даже ничего особо не делать, просто жить, общаться, гулять."Главное — транслировать в мир положительные эмоции. Потому что энергетика Аркаима приумножает добро и зло. Будете ругаться — негатива в жизни станет еще больше. А если хотите, чтобы у вас все было хорошо, — проявляйте доброту и любовь", — советует шаман.Помимо разлома, здесь есть стык с параллельным пространством, добавляет Максим. Он находится в лесу Забвения. Многие идут туда на 40 минут, а пропадают на день —время там течет по-другому. Еще там можно услышать, как цокают копытами лошади, что-то обсуждают торговцы, — шум базарной площади Аркаима, которая в нашем мире не существует уже несколько тысяч лет.Современная история города началась не так давно — в 1987-м. Власти хотели сделать водохранилище, но во время земляных работ обнаружили очертания необычного сооружения в виде двух кругов. Через год ученые подтвердили археологическую ценность этого места."Выяснилось, что городищу около четырех тысяч лет. Аркаимцы жили там пару столетий, а потом ушли. Почему — пока неясно. То ли из-за истощения ресурсов, то ли из-за пожара", — рассказывает экскурсовод Людмила Калугина.Небывалый интерес к этому месту со стороны мистиков и эзотериков она объясняет заявлениями Тамары Глобы.Живая гораГора Белуха на Алтае издавна привлекала внимание ученых и всех ищущих духовный путь, объясняет гид Наталья Коновалова. "В начале XIX века староверы искали здесь страну Беловодье, где общество было свободно от реформ Никона и сохранилось древлеправославное священство. А в XX веке космогонист и художник Николай Рерих выдвинул идею, что Белуха — это врата в Шамбалу".С тем, что здесь, а не в Тибете сокрыта таинственная Шамбала, согласны и некоторые буддисты. По их мнению, именно отсюда Гаутама пришел в Индию.Коренные алтайцы считают, что это мост между небом и землей, а еще — место обитания высших духов. Каждый, кто приходит к подножию горы, получает ответы на свои запросы.Может влиять и месторасположение, добавляет она. Белуху называют пупом Земли и считают центром Евразии, потому что она равноудалена от трех океанов — Индийского, Атлантического и Тихого.Игры разумаЕще одно не до конца разгаданное место — Соловецкие лабиринты. Одни говорят, что это портал в параллельные миры. Другие — что так обозначали могилы древних людей. А лабиринт был нужен, чтобы душа не вышла из загробного мира, поясняет Вадим Норштейн, актер, ведущий шоу "Тайна на карте", премьера которого состоится на канале "Моя Планета" в октябре.Есть два вида лабиринтов — спиралевидные (один вход и одна дорога к центру) и критского типа (один вход и две дороги в разные стороны)."У лабиринта второго типа можно сыграть в игру и определить, насколько у влюбленных прочные чувства, — рассказывает Вадим. — Если пара встретится в центре, преодолев путь друг к другу с закрытыми глазами, то все у них будет хорошо. Если нет — не созданы они друг для друга. Такие вот игры разума".По словам Вадима, существует еще одна версия происхождения лабиринтов, которую он сам проверил."Предполагают, что это ловушки для рыбы, — говорит Норштейн. — Якобы они располагались на прибрежной полосе, и во время прилива их заполняла вода. Рыба туда заходила, а выйти потом не могла. Но теория не оправдалась". Большинство ученых сходится во мнении, что постройки совсем не древние — датируются XIX веком, добавляет он. Это были своеобразные гербы, которые выкладывали около рыболовных хозяйств. Таким образом владельцы обозначали свою территорию.Где жили хоббиты "Приезжаешь и видишь много небольших строений разных форм — круглые, квадратные, пирамидальные, с маленькими окошками, — перечисляет Вадим. — Милые такие домики. Будто тут жили хоббиты — очень уж напоминает этот пейзаж описание из Толкина. Но заглядываешь, а внутри человеческие останки, кости, черепа".Это город мертвых Даргавс в Северной Осетии. Добраться непросто: туда ведут две грунтовые дороги, но обе — не лучшего качества. Каждый домик — родовой склеп, а всего их девяносто шесть.Разгадка на самом деле проста. Местные еще в XVI веке начали возводить склепы, потому что в горах, где они жили, было очень мало пахотной земли. Ее использовали по назначению, сажали и собирали урожай. К тому же в скальной породе рыть могилы достаточно сложно."А за счет уникального природного ландшафта — со всех сторон это место продувается ветрами — останки естественным образом мумифицировались", — добавляет Вадим.По его словам, город мертвых законсервировали в XIX веке. Сначала грянули эпидемии чумы и холеры, много жителей умерло, склепы переполнились. А затем пришло христианство, которое не одобряло такой метод захоронения."В этом месте понимаешь: люди получили тут то самое умиротворение, за которым мы все гоняемся", — рассуждает Норштейн.Энергия Воттоваары"В интернете ходят слухи, что те, кто поднимался на Воттоваару с плохими намерениями, в итоге столкнулись с печальными последствиями. Поэтому перед подъемом я мысленно попросила разрешения на вход у хозяина места. В своей голове я его называла духом горы. Не знаю, действительно ли это сработало, но ничего страшного со мной не случилось", — вспоминает туристка Елена Григорьева.Помимо этого, она взяла с собой горсть ценного для нее калининградского янтаря. "Говорят, если планируешь что-то забрать с Воттоваары, нужно что-то равноценное оставить, — поясняет Елена. — А мне очень хотелось привезти камешек оттуда!"Тем не менее он называет Воттоваару самым энергетически сильным местом, где он когда-либо бывал."Возможно, роль играет внешний вид горы. В 2006 году там произошел пожар, выгорела вся верхушка. Остались только погнутые ели — прямо как на Лысой горе оказываешься. Ощущение, что сейчас прилетят ведьмы и начнут танцевать свой танец".Добавляют мистики сейды — огромные валуны, которые стоят на "ножках" — трех-четырех маленьких камешках."Есть теория, что здесь был древний город. А сейды — это разрушенная крепость. Некоторые ученые предполагают, что их построили протосаамы, но большинство все же склоняется к мысли, что это последствия таяния ледника", — говорит Вадим.Воттоваара — труднодоступное место. Пять часов от Петрозаводска по грунтовке до ближайшего селения, потом еще полтора — на "Шишиге" (ГАЗ-66) по бездорожью. Удобнее всего заказывать такой тур у местных.На горе часто можно встретить мистиков и эзотериков, которые приезжают медитировать, очищаться, напитываться силой. Они считают, что в земной коре здесь — разлом, а сама Воттоваара — матка Земли.По словам Вадима Норштейна, те, кто верит в мистику, могут зарядиться здесь энергией и провести обряды. Но и скептикам стоит поехать — оценить уникальную природу, насладиться красивыми видами, попить чистую воду из озер.

https://ria.ru/20220821/tabashnikov-1810296911.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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