https://ria.ru/20220926/memorial-1819655954.html
Жители Петербурга несут цветы к мемориалу в память о трагедии в Ижевске
Жители Петербурга несут цветы к мемориалу в память о трагедии в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Жители Петербурга несут цветы к мемориалу в память о трагедии в Ижевске
Жители Санкт-Петербурга несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у Петропавловского собора в память о погибших в школе в Ижевске, сообщил вице-губернатор... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T21:33
2022-09-26T21:33
2022-09-26T21:33
борис пиотровский
санкт-петербург
ижевск
стрельба в школе в ижевске
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у Петропавловского собора в память о погибших в школе в Ижевске, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский."Петербург соболезнует близким погибших во время стрельбы в школе №88 Ижевска. Студенты, школьники, неравнодушные петербуржцы сегодня приходят к стихийному мемориалу у Петропавловского собора, чтобы почтить память жертв трагедии, несут цветы, свечи и игрушки", - написал он в своем Telegram-канале.Пиотровский отметил, что место, куда жители Петербурга приносят цветы и игрушки, выбрано не случайно."Ведь шпиль Петропавловской крепости был изготовлен в Удмуртии, и на Соборной площади прямо сейчас работает выставка "Петербургские адреса не в Петербурге". Это совместный проект музея истории Санкт-Петербурга и Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника", - отметил вице-губернатор.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. В СК сообщили, что он был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
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борис пиотровский, санкт-петербург, ижевск, стрельба в школе в ижевске, россия
Борис Пиотровский, Санкт-Петербург, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Россия
Жители Петербурга несут цветы к мемориалу в память о трагедии в Ижевске
Жители Петербурга несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах трагедии в Ижевске