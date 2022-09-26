https://ria.ru/20220926/malakhov-1819576550.html
Гостями первого выпуска новой передачи Малахова стали военкоры
Гостями первого выпуска новой передачи Малахова стали военкоры - РИА Новости, 26.09.2022
Гостями первого выпуска новой передачи Малахова стали военкоры
Тема первой программы нового ток-шоу Андрея Малахова — "Военкор. Есть такая профессия", сообщает пресс-служба ВГТРК. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:31
2022-09-26T16:31
2022-09-26T16:33
шоубиз
андрей малахов
вгтрк
евгений давыдов
дарья асламова
москва
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Тема первой программы нового ток-шоу Андрея Малахова — "Военкор. Есть такая профессия", сообщает пресс-служба ВГТРК. Героями передачи станут военные корреспонденты и их близкие."В гостях у Андрея в студии корреспонденты ВГТРК Евгений Давыдов и Юлия Шустрая, спецкор медиагруппы "Комсомольской правды" Дарья Асламова, а также их близкие – мама Юлии Шустрой Ольга Пустоплеснова, мать Наталии Графчиковой (спецкорр МИЦ Известия) Светлана Владимирова и муж Максим Графчиков", — уточняется в пресс-релизе. В студии расскажут о работе военкоров ВГТРК: Евгения Поддубного, Александра Сладкова, Александра Рогаткина, Андрея Руденко, Ольги Курлаевой, Сергея Зенина, Антона Степаненко, Николая Долгачева, Григория Вдовина. Также в эфире покажут сюжет, как Малахов навестил своего первого учителя на ТВ Ларису Львовну Зенину и взял у нее интервью, как у матери военного корреспондента Сергея Зенина. Программа "Малахов" будет выходить по будням в 16.30 на телеканале "Россия". Недавно Николай Носков, Игорь Романов (группа "Земляне"), Стас Пьеха и IVAN (Александр Иванов) выпустили совместную песню "Не вставай на колени".
https://ria.ru/20220919/baranovskaya-1812887188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей малахов, вгтрк, евгений давыдов, дарья асламова, москва
Шоубиз, Андрей Малахов, ВГТРК, Евгений Давыдов, Дарья Асламова, Москва
16:31 26.09.2022 (обновлено: 16:33 26.09.2022)
Гостями первого выпуска новой передачи Малахова стали военкоры
Темой первого выпуска программы "Малахов" станет "Военкор. Есть такая профессия"
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Тема первой программы нового ток-шоу Андрея Малахова — "Военкор. Есть такая профессия", сообщает пресс-служба ВГТРК.
Героями передачи станут военные корреспонденты и их близкие.
"В гостях у Андрея в студии корреспонденты ВГТРК Евгений Давыдов и Юлия Шустрая, спецкор медиагруппы "Комсомольской правды" Дарья Асламова, а также их близкие – мама Юлии Шустрой Ольга Пустоплеснова, мать Наталии Графчиковой (спецкорр МИЦ Известия) Светлана Владимирова и муж Максим Графчиков", — уточняется в пресс-релизе.
В студии расскажут о работе военкоров ВГТРК: Евгения Поддубного, Александра Сладкова, Александра Рогаткина, Андрея Руденко, Ольги Курлаевой, Сергея Зенина, Антона Степаненко, Николая Долгачева, Григория Вдовина.
Также в эфире покажут сюжет, как Малахов навестил своего первого учителя на ТВ Ларису Львовну Зенину и взял у нее интервью, как у матери военного корреспондента Сергея Зенина.
Программа "Малахов" будет выходить по будням в 16.30 на телеканале "Россия".
Недавно Николай Носков, Игорь Романов (группа "Земляне"), Стас Пьеха и IVAN (Александр Иванов) выпустили
совместную песню "Не вставай на колени".