https://ria.ru/20220926/malakhov-1819576550.html

Гостями первого выпуска новой передачи Малахова стали военкоры

Гостями первого выпуска новой передачи Малахова стали военкоры - РИА Новости, 26.09.2022

Гостями первого выпуска новой передачи Малахова стали военкоры

Тема первой программы нового ток-шоу Андрея Малахова — "Военкор. Есть такая профессия", сообщает пресс-служба ВГТРК. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:31

2022-09-26T16:31

2022-09-26T16:33

шоубиз

андрей малахов

вгтрк

евгений давыдов

дарья асламова

москва

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Тема первой программы нового ток-шоу Андрея Малахова — "Военкор. Есть такая профессия", сообщает пресс-служба ВГТРК. Героями передачи станут военные корреспонденты и их близкие."В гостях у Андрея в студии корреспонденты ВГТРК Евгений Давыдов и Юлия Шустрая, спецкор медиагруппы "Комсомольской правды" Дарья Асламова, а также их близкие – мама Юлии Шустрой Ольга Пустоплеснова, мать Наталии Графчиковой (спецкорр МИЦ Известия) Светлана Владимирова и муж Максим Графчиков", — уточняется в пресс-релизе. В студии расскажут о работе военкоров ВГТРК: Евгения Поддубного, Александра Сладкова, Александра Рогаткина, Андрея Руденко, Ольги Курлаевой, Сергея Зенина, Антона Степаненко, Николая Долгачева, Григория Вдовина. Также в эфире покажут сюжет, как Малахов навестил своего первого учителя на ТВ Ларису Львовну Зенину и взял у нее интервью, как у матери военного корреспондента Сергея Зенина. Программа "Малахов" будет выходить по будням в 16.30 на телеканале "Россия". Недавно Николай Носков, Игорь Романов (группа "Земляне"), Стас Пьеха и IVAN (Александр Иванов) выпустили совместную песню "Не вставай на колени".

https://ria.ru/20220919/baranovskaya-1812887188.html

москва

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

андрей малахов, вгтрк, евгений давыдов, дарья асламова, москва