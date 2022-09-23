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Носков, Романов, Пьеха и IVAN выпустили песню "Не вставай на колени" - РИА Новости, 23.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220923/pesni-1818736986.html
Носков, Романов, Пьеха и IVAN выпустили песню "Не вставай на колени"
Носков, Романов, Пьеха и IVAN выпустили песню "Не вставай на колени" - РИА Новости, 23.09.2022
Носков, Романов, Пьеха и IVAN выпустили песню "Не вставай на колени"
Николай Носков, Игорь Романов (группа "Земляне"), Стас Пьеха и IVAN (Александр Иванов) выпустили совместную песню "Не вставай на колени". РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:37
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шоубиз
стас пьеха
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Николай Носков, Игорь Романов (группа "Земляне"), Стас Пьеха и IVAN (Александр Иванов) выпустили совместную песню "Не вставай на колени". Певец стал одним из авторов слов трека в тандеме с Натальей Касимцевой, музыку сочинили Виктор Дробыш, Виктор Дудко и IVAN. Кроме того, Пьеха объяснил, что сам вкладывает в патриотизм, о котором идет речь в песне. "Лично для меня патриотизм — это про правильные мужские понятия, которые я слышал с детства от взрослых, будучи питерским мальчишкой. Что может быть патриотичнее, когда русские люди поют правильные вещи? Но кроме прочего она в том числе о дружбе и поддержке, о том, что за каждым из нас стоит высшая сила, о чем важно помнить", – объяснил Пьеха. Ранее сразу две песни SHAMAN – "Встанем" и "Я русский" – набрали несколько миллионов просмотров. Певец в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыл источники трафика своего аккаунта на YouTube и таким образом опроверг рекламные накрутки.
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стас пьеха, николай носков, игорь романов, youtube
Шоубиз, Стас Пьеха, Николай Носков, Игорь Романов, YouTube
10:37 23.09.2022 (обновлено: 10:40 23.09.2022)
 
Носков, Романов, Пьеха и IVAN выпустили песню "Не вставай на колени"

Носков, Романов, Пьеха и IVAN выпустили песню о настоящих мужчинах "Не вставай на колени"

© Артур ХарламовОбложка песни "Не вставай на колени"
Обложка песни Не вставай на колени
© Артур Харламов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Николай Носков, Игорь Романов (группа "Земляне"), Стас Пьеха и IVAN (Александр Иванов) выпустили совместную песню "Не вставай на колени".

"Это гимн сильных духом мужчин. И сейчас песня наполняется новыми смыслами и появилась как нельзя вовремя, – рассказал РИА Новости один из авторов трека Стас Пьеха. "Песня "Не вставай на колени" о том, что не стоит наступать на горло своим принципам. Не прогибайся, будь верен себе. Кто-то разглядит в ней патриотический подтекст", – сказал Пьеха.

Певец стал одним из авторов слов трека в тандеме с Натальей Касимцевой, музыку сочинили Виктор Дробыш, Виктор Дудко и IVAN.

"Мне показали демоверсию песни, которую должен был исполнить IVAN. Мне захотелось спеть ее дуэтом и, с разрешения авторов, я переписал куплеты, адаптировал текст под себя, чтобы понимать, о чем пою. В какой-то момент песню увидел Николай Носков и захотел спеть ее с нами, а затем присоединился Игорь Романов. Так песня достигла действительно грандиозных масштабов, получилась очень важная и актуальная в нынешних реалиях история", – рассказал исполнитель.

Кроме того, Пьеха объяснил, что сам вкладывает в патриотизм, о котором идет речь в песне.
"Лично для меня патриотизм — это про правильные мужские понятия, которые я слышал с детства от взрослых, будучи питерским мальчишкой. Что может быть патриотичнее, когда русские люди поют правильные вещи? Но кроме прочего она в том числе о дружбе и поддержке, о том, что за каждым из нас стоит высшая сила, о чем важно помнить", – объяснил Пьеха.
Ранее сразу две песни SHAMAN – "Встанем" и "Я русский" – набрали несколько миллионов просмотров. Певец в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыл источники трафика своего аккаунта на YouTube и таким образом опроверг рекламные накрутки.
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ШоубизСтас ПьехаНиколай НосковИгорь РомановYouTube
 
 
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