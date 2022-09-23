https://ria.ru/20220923/pesni-1818736986.html

Носков, Романов, Пьеха и IVAN выпустили песню "Не вставай на колени"

Носков, Романов, Пьеха и IVAN выпустили песню "Не вставай на колени" - РИА Новости, 23.09.2022

Носков, Романов, Пьеха и IVAN выпустили песню "Не вставай на колени"

Николай Носков, Игорь Романов (группа "Земляне"), Стас Пьеха и IVAN (Александр Иванов) выпустили совместную песню "Не вставай на колени". РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:37

2022-09-23T10:37

2022-09-23T10:40

шоубиз

стас пьеха

николай носков

игорь романов

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Николай Носков, Игорь Романов (группа "Земляне"), Стас Пьеха и IVAN (Александр Иванов) выпустили совместную песню "Не вставай на колени". Певец стал одним из авторов слов трека в тандеме с Натальей Касимцевой, музыку сочинили Виктор Дробыш, Виктор Дудко и IVAN. Кроме того, Пьеха объяснил, что сам вкладывает в патриотизм, о котором идет речь в песне. "Лично для меня патриотизм — это про правильные мужские понятия, которые я слышал с детства от взрослых, будучи питерским мальчишкой. Что может быть патриотичнее, когда русские люди поют правильные вещи? Но кроме прочего она в том числе о дружбе и поддержке, о том, что за каждым из нас стоит высшая сила, о чем важно помнить", – объяснил Пьеха. Ранее сразу две песни SHAMAN – "Встанем" и "Я русский" – набрали несколько миллионов просмотров. Певец в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыл источники трафика своего аккаунта на YouTube и таким образом опроверг рекламные накрутки.

https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

стас пьеха, николай носков, игорь романов, youtube