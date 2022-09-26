05:03 26.09.2022 (обновлено: 05:12 26.09.2022)
Минск предупредил об ответе на изъятие белорусского имущества на Украине
Глава МИД Белоруссии заявил, что Минск не оставит без ответа отъем имущества на Украине
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Минск провел тщательный анализ всего белорусского имущества, которое находится на территории Украины, и готов обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой там собственности, если это потребуется, заявил в интервью РИА Новости, глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Этот анализ у нас зафиксирован, мы будем отслеживать ситуацию. Аналогичные действия мы предпримем, если подобные события будут проходить и в других странах. Конечно же, мы не оставим это без ответа", — подчеркнул Макей.
По его словам, в СМИ появлялась информация, что "украинцы конфисковали, национализировали собственность Беларуси и России где-то на один миллиард долларов". Как указал Макей, на Украине сейчас находятся около семи тысяч белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму около 355 миллионов долларов, а также другое имущество.
"В зависимости от развития ситуации в будущем, мы, естественно, будем учитывать это в нашей политике. Но это абсолютно недопустимо. И если будет необходимость, то, естественно, будем обращаться в соответствующие судебные инстанции. Конечно же, при понимании, что это может принести какие-то плоды или какие-то дивиденды", — отметил глава ведомства.
Ранее начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов сообщил, что после начавшейся спецоперации на Украине там застряли более семи тысяч белорусских железнодорожных вагонов, их статус непонятен, Киев не идет на контакт по этой теме.
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