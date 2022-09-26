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Минск предупредил об ответе на изъятие белорусского имущества на Украине

Минск предупредил об ответе на изъятие белорусского имущества на Украине - РИА Новости, 26.09.2022

Минск предупредил об ответе на изъятие белорусского имущества на Украине

Минск провел тщательный анализ всего белорусского имущества, которое находится на территории Украины, и готов обратиться в судебные инстанции для возврата... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T05:03

2022-09-26T05:03

2022-09-26T05:12

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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Минск провел тщательный анализ всего белорусского имущества, которое находится на территории Украины, и готов обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой там собственности, если это потребуется, заявил в интервью РИА Новости, глава МИД Белоруссии Владимир Макей.По его словам, в СМИ появлялась информация, что "украинцы конфисковали, национализировали собственность Беларуси и России где-то на один миллиард долларов". Как указал Макей, на Украине сейчас находятся около семи тысяч белорусских железнодорожных вагонов на общую сумму около 355 миллионов долларов, а также другое имущество."В зависимости от развития ситуации в будущем, мы, естественно, будем учитывать это в нашей политике. Но это абсолютно недопустимо. И если будет необходимость, то, естественно, будем обращаться в соответствующие судебные инстанции. Конечно же, при понимании, что это может принести какие-то плоды или какие-то дивиденды", — отметил глава ведомства.Ранее начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов сообщил, что после начавшейся спецоперации на Украине там застряли более семи тысяч белорусских железнодорожных вагонов, их статус непонятен, Киев не идет на контакт по этой теме.

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/belorussiya-1812124651.html

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