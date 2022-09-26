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Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/lnr-1819573352.html
Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР
Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил в понедельник звание Героя ЛНР заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову на церемонии открытия РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:17
2022-09-26T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
тимур иванов
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил в понедельник звание Героя ЛНР заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову на церемонии открытия многофункционального медицинского центра в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Луганске состоялось открытие медицинского центра, построенного специалистами Минобороны РФ за 101 день."Эта награда всему министерству обороны, военно-строительному комплексу. Ребята, спасибо! Вы сделали очередной подвиг, горжусь вами", - сказал Иванов после вручения награды.
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в мире, леонид пасечник, тимур иванов, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Тимур Иванов, Россия, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:17 26.09.2022
 
Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР

Пасечник присвоил замминистра обороны России Иванову звание Героя ЛНР

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил в понедельник звание Героя ЛНР заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову на церемонии открытия многофункционального медицинского центра в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Луганске состоялось открытие медицинского центра, построенного специалистами Минобороны РФ за 101 день.
"Эта награда всему министерству обороны, военно-строительному комплексу. Ребята, спасибо! Вы сделали очередной подвиг, горжусь вами", - сказал Иванов после вручения награды.
Апты Алаудинов. 2016 год - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 15:32Специальная военная операция на Украине
Секретарь Совбеза Чечни Алаудинов стал Героем России и Героем ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид ПасечникТимур ИвановРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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