https://ria.ru/20220926/lnr-1819573352.html

Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР

Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022

Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил в понедельник звание Героя ЛНР заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову на церемонии открытия РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:17

2022-09-26T16:17

2022-09-26T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

тимур иванов

россия

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил в понедельник звание Героя ЛНР заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову на церемонии открытия многофункционального медицинского центра в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Луганске состоялось открытие медицинского центра, построенного специалистами Минобороны РФ за 101 день."Эта награда всему министерству обороны, военно-строительному комплексу. Ребята, спасибо! Вы сделали очередной подвиг, горжусь вами", - сказал Иванов после вручения награды.

https://ria.ru/20220803/alaudinov-1806970454.html

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луганская народная республика

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Кирилл Волков

в мире, леонид пасечник, тимур иванов, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр