https://ria.ru/20220926/lnr-1819573352.html
Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР
Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил в понедельник звание Героя ЛНР заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову на церемонии открытия РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:17
2022-09-26T16:17
2022-09-26T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
тимур иванов
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник присвоил в понедельник звание Героя ЛНР заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову на церемонии открытия многофункционального медицинского центра в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в Луганске состоялось открытие медицинского центра, построенного специалистами Минобороны РФ за 101 день."Эта награда всему министерству обороны, военно-строительному комплексу. Ребята, спасибо! Вы сделали очередной подвиг, горжусь вами", - сказал Иванов после вручения награды.
https://ria.ru/20220803/alaudinov-1806970454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Тимур Иванов, Россия, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Замминистра обороны России Иванов стал Героем ЛНР
Пасечник присвоил замминистра обороны России Иванову звание Героя ЛНР